Fastigheten på Stormyra 212 i Alfta byter ägare

Hästjobbet på gymnasiet är över, men drömmarna om framtida hästjobb lever kvar för eleverna som under glada former tog studenten från Nytorps hästgymnasium i Arbrå under fredagsförmiddagen.

– Jag känner mig stolt. Nu är de här tjejerna vuxna på riktigt, sa rektorn Birgitta Nordlund.