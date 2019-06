Fastigheten på Nederberge 61 i Hudiksvall såld

Micael Bydén från Gnarp är fyrstjärnig general och han har varit Sveriges överbefälhavare sedan 2015.

– Det känns stort för mig, oftast väldigt bra. Innan jag fick det här jobbet var jag övertygad om att andra hade bättre förutsättningar, jag såg inte mig själv i rollen och kan fortfarande tycka att det känns lite overkligt ibland.

Han beskriver sig själv som en landsortspojke som haft förmånen att göra en fantastisk jobbresa.

– Det är många tillfälligheter som avgjorde att det blev jag. Jag känner mig ödmjuk inför det, säger han på sitt kontor på Stockholms garnison där utsikten består av soldater, hästar och fanor.

Att vara överbefälhavare är en speciell roll, med tungt ansvar för Sveriges säkerhet. Man kan undra hur väl rustat Sverige är för ett angrepp.

– När vi nu återigen fokuserar på nationella försvaret är vi bättre rustade än för några år sedan. Vi behöver se oss själva i perspektiv till omvärlden. Omvärlden går raskt fram, så den stora frågan är om Sverige går tillräckligt raskt fram. Ryssland har exempelvis satsat enorma resurser under en lång tid på att utveckla försvaret. I det perspektivet ligger vi efter. Vi får anpassa oss till de resurser vi har.

Vill Ryssland oss illa?

– Inte direkt, de är inte på väg hit. Men Ryssland har skakat om säkerhetssituationen i Europa, bland annat genom att illegalt annektera Krim 2014 och fortsätta aggressionen i östra Ukraina. Ryssland använder militära medel för att nå politiska mål. Samtidigt är det viktigt att poängtera att sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt låg.

Tyngsta indikatorn på säkerhetsläget är kanske Micael Bydéns nattsömn.

– Jag sover väldigt gott om natten. Jag somnar direkt och hinner aldrig läsa en bok.

Trots orubbad nattsömn finns det några orosmoln ändå.

– Mer än ett direkt militärt hot mot Sverige kan jag oroa mig för terrorism, organiserad brottslighet och främlingsfientlighet – det känns väldigt obehagligt. Men jag kan också oroa mig för hot mot demokrati och våra värderingar. Jag är väldigt värderingsstyrd och tycker att mycket handlar om att vi ska ta hand om varandra.

Som ÖB har han även ett tungt personalansvar för sammanlagt 50 000 medarbetare. Hur är han som chef?

– Det beror på vem du frågar. I grunden har jag en mjuk ledarskapsstil och jag månar om relationer, men jag kan också vara rätt direkt och rättfram. Hjärtat är dock alltid med, jag vill uppfattas som en schyst person. Jag vill se folk och inte tappa fotfästet.

Trots fyra generalstjärnor råder det inga tvivel om vem som chefar hemma.

– Med all rätt är min fru chefen hemma. Där är jag soldat och jag har inga problem att ta order från henne. Även om det ibland sker under protest så gör jag som hon säger.

Hur är du privat med familjen?

– De känner mig så väl att jag inte kan lura dem. Jag har mina brister och svagheter som alla. Jag är inte pedant, men jag gillar ordning och reda – det är inte bara positivt. Jag vill komma i tid så när vi ska i väg sitter jag ofta ensam i bilen tills de kommer. Men jag försöker vara omtänksam och inte sätta mig själv i första rummet. Jag tycker att jag är en social person och jag gillar sociala sammanhang, men hemma umgås jag med familjen. Det är skönt att inte behöva fatta några beslut. Jag behöver egentid och tänka egna tankar.

Där har han en fritidssyssla som är nära nog ovärderlig för jobbet som ÖB: strykning.

– Jag är duktig på stryka mina skjortor. Då tänker jag bra.

Några pojkdrömmar om att bli officer fanns inte under uppväxten som mittenbarn i en trehövdad barnaskara i Gnarp i Hälsingland. Han minns dock hur häftigt det var att pappa var frivillig i brandkåren och att en officer flyttade till deras by. Efter värnplikten sökte han till officersutbildning – och kom in. Men han hade en reservplan:

– Jag hade ett erbjudande om att bli kock på en restaurang utanför Gnarp längs E4. Tur att det inte blev så för jag har inte fallenhet för det. Det beror antagligen på att min fru lagar så bra mat. Jag diskar.

Efter att ha blivit officer vid Kustartilleriet 1985 omskolade han sig till stridspilot och flög Viggen i tio år. På luciadagen 1989 flög han så lågt under ett spaningsuppdrag att han landade med hål i framkanten på ena vingen.

– Det var ett av mina allvarligaste misstag. Jag gjorde det inte med berått mod. Vi uppfattade inte att vi flög så lågt, det blev en ordentlig tankeställare.

30 år senare är han ÖB och har inga problem att känna motivation för jobbet, framhåller han.

– Min drivkraft är att göra Försvarsmakten bättre.

Och sedan? Kan du tänka dig att ta av uniformen och jobba civilt i framtiden?

– Ibland kan jag tänka att det skulle vara fint att göra något annat efter tiden som ÖB, men jag vill inte ha ett ensamuppdrag. Jag behöver ett sammanhang och ett lag. Sedan måste jag inte vara chef hela livet. Relationer med andra människor är viktiga för mig. Jag gillar folk. Så enkelt är det, säger Micael Bydén.

Micael Bydén

Fyller: 55 år den 13 juni 2019.

Gör: Överbefälhavare.

Familj: Gift med Anita. Barnen Ludvig, 29, Lovisa, 26, och Harald, 21 år.

Bor: Södertälje.

Så firar han födelsedagen: “Med familjen och kanske några vänner. Ska gå ut och äta något enkelt.”

Om att fylla 55: “Det känns inte alls speciellt, jag har aldrig haft några åldersnojor. Jag känner mig lugnare och mer tillfreds med åren. Känner att jag inte har något att bevisa. Jag har lärt mig, och lär mig, att leva med mina styrkor och svagheter och uppskattar det jag har.”

Bästa sättet att varva ned: “Att träna. Jag går och styrketränar.”

Så framför man dödsbesked till nära anhöriga: “I en sådan stund finns det inga ord som betyder någonting. Det viktigaste är fysisk närvaro, att vara med de anhöriga och hålla i hand eller axel.”