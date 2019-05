98 kvadratmeter stort hus i Gnarp sålt för 425 000 kronor

Ljusdal/Järvsö/Färila/Los

Jan Johansson

I Ljusdals kyrka hölls fredag den 10 maj begravningsgudstjänst för Jan Johansson, Ljusdal.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld Vår sista vila.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i 1 Mos. 28:16.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 251 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Ljuset av B Afzelius.

Minnesstund hölls på Engbergs, Stavsäter.

Syster Lilly Olsson

I Kårböle kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Syster Lilly Olsson, Kårböle, som avlidit i en ålder av 91 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Ann-Christin Svedman Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Officiant var församlingsherde Mattias Haglund som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 73.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251, 304, och 256.

Som avslutning spelade kantorn Du är allt av S Aldén.

Minnesstund hölls i bystugan i Kårböle.

Karl-Gustaf Hellgren

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karl-Gustaf Hellgren.

Som inledningsmusik spelade organist Arvid Svenungsson Koppången av P Moraeus.

Solist Anders Kollin sjöng Så många mil, så många år av D Hylander.

Officiant var församlingsherde Maria Idänge.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård, samt Jag och min far av O Ljungström.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 201.

Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.

Knut Gustafsson

I Ramsjö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Knut Gustafsson, Ramsjö, som avlidit i en ålder av 89 år.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Nicola Guercini Jag ska gå genom tysta skyar av G Johansson.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Jes. 43:1–3.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 190.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Tennessee waltz av R Stewart/P W King.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.

Axel Mårtensson

I S:t Olofs kapell hölls fredag den 17 maj begravningsgudstjänst för Axel Mårtensson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 90 år.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Nicola Guercini Air av J S Bach.

Officiant var komminister Jan-Anders Johansson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 304:1.

Gemensamt sjöngs psalmerna 235 och 249.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Koppången av P Moraeus.

Nora Vest

I Los kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Nora Vest, Los, som avlidit i en ålder av 83 år.

Som inledningsmusik spelades Gånglåt från Rismyra med Sone Banger.

Solist Moa Lindström sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård, och Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson till kyrkomusiker Mona Kihlströms ackompanjemang.

Officiant var Mattias Haglund.

Solisten återkom med Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 249.

Som avslutning spelades Olarsminnen med Sone Banger.

Minnesstund hölls i Los församlingsgård.

Bollnäs/Ovanåker

Ulla Baggström

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulla Baggström, Bollnäs.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Eva Andersson sjöng Misty av E Garner/J Burke.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från vald bibelord.

Flöjtsolist Peter Degerfält spelade Dans på vindens ängar av och Visa från Utanmyra, svensk folkmelodi.

Sångsolisten återkom med Lullaby of Birdland av G Shearing/G D Weiss.

Tal hölls av sonen Klas, tillägnat hans mamma.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 176.

Som avslutning spelade organisten Hårgalåten.

Lilian Westerlund

I Hanebo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Lilian Westlund.

Som inledningsmusik sjöng Eva Hägglund Uti vår hage av a capella.

Officiant var Ulrika Eriksson som i griftetalet utgick från orden i Pred. 3:1–4.

Gemensamt sjöngs psalmerna 231 och 193.

Eva Hägglund återkom med Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell till eget pianoackompanjemang.

Lea Sepänaho

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lea Sepänaho.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Berceuse av J Sibelius.

Officiant var komminister Ulf Jensius som i griftetalet utgick från orden i Predikaren 2:10.

Gemensamt sjöngs Blinka lilla stjärna där, samt psalmerna 289, Guds kärlek är som stranden, och 798, Som liljan på sin äng.

På cd spelades Satumaa med Reijo Taipale.

Som avslutning spelade organisten Det finns ett djup i herrens godhet av L Egebjer.

Minnesstund hölls i Odd Fellow-lokalen.

Björn Perzon

I Pilgrimens kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Björn Perzon.

Som inledningsmusik spelade Jenny Christoffersson Don´t let the sun go down on me av E John/B Taupin.

Officiant var Anna-Marita Wadlund som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Barnbarnet Teo Lindberg spelade Here comes the sun av G Harrison på gitarr.

Gemensamt sjöngs psalmerna 181 och 201.

Som avslutning spelade kyrkomusikern One day I'll fly away av W Jennings/J L Sample.

Minnesstund hölls i Voxna herrgård.

Hudiksvall/Nordanstig

Algot Mill

I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Algot Mill.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Londonderry air, nedtecknad av J Ross.

Solist Anders Danneskog sjöng Himlen är oskyldigt blå av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Sofia Aspling.

Solisten återkom med Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Röstagården.

Karin Pettersson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Karin Pettersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Sonja Kroon Björgyll Koppången av P Moraeus.

Solist Jesper Nilsson sjöng Utan dina andetag av J Berg.

Officiant var kyrkoherde Lena Funge som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 249.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Gustav Nikolausson

I Rogsta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gustav Nikolausson.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Fredriksson Lennholm Air av J S Bach.

Solist Mikael Olofsson sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Thomas Jönsson som i griftetalet utgick från orden i Psaltaren 23.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Som avslutning spelade kantorn Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Kallima Marbaikys

I Enångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Kallima Marbaikys.

Som inledningsmusik spelade Andreas Holmberg Koppången av P Moraeus.

Solist Ylva Olofsson sjöng I den stora sorgens famn av T och K Gärdestad.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–6.

Solisten återkom med Jag fick låna en ängel av S Clamp, och Älska mig för den jag är av B Andersson/M Nilsson Lind.

Som avslutning spelade kantorn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström.

Mona Bjurquist

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Mona Bjurquist.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Härlig är jorden.

Barnbarnet Henrik sjöng Morgon mellan fjällen, och Let it be av J Lennon/P McCartney till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1, 6.

Solist Ingela Söderlund sjöng Stad i ljus av P Bäckman till eget gitarrackompanjemang.

Under avskedet spelade kantorn stilla orgelmusik.

Ingela Söderlund återkom med Ljus och värme av A Aleksandersen till eget gitarrackompanjemang.

Som avslutning spelade kantorn My way av J Revaux/C Francois.

Minnesstund hölls på Odd Fellow.

Margit Magnusson

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Margit Magnusson.

Som inledningsmusik spelade kantor Maria Eng Hillbom Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Ingela Söderlund sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/rysk folkmelodi, till eget gitarrackompanjemang.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i Joh. 21:4.

Solisten återkom med Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Söderhamn

Viola Hammarström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Viola Hammarström, Eken, Ljusne.

Som inledningsmusik spelades Ljuset med Sonja Aldén.

Officiant var Eva Brolin som i griftetalet utgick från orden i Fil. 3:20–21.

För evigt nu med Ainbusk singers och I din himmel med Sonja Aldén.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kyrkomusiker Lennart Ericsson Sov du lilla videung av A Tegnér.

Gåvor hade lämnats till Världsnaturfonden.

Blommor märktes bland annat från Pingstförsamlingen, Söderhamn.

Minnesstund hölls i hemmet.

Gunvor Norin

I Mo kyrka hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Gunvor Norin, Mo.

Som inledningsmusik spelade kantor Karin Eriksson Änglamark av E Taube.

Solist Eva Andersson sjöng Strövtåg i hembygden G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var Magnus Natander som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 Blott en dag och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Chess av B Andersson/B Ulvaeus.

Gåvor hade lämnats till bland annat Hjärnfonden.

Blommor märktes bland annat från Mo Norra jaktlag.

Minnesstund hölls i sockenstugan.

Ernst Carlsson

I Norrala kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ernst Carlsson, Kungsgården.

Som inledningsmusik spelade Ewa Monikander Vem kan segla förutan vind av E Taube.

Solist Hans Ringshamre sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell.

Officiant var Lise-Lott Wikholm som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med Stad i ljus av P Bäckman.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 297.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Man ska leva för varandra av B Sundström.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Tal hölls av svägerskan Thea Larsson.

Anna Hansson

I Trönö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anna Hansson, Trönödal.

Som inledningsmusik spelade Ewa Monikander Blott en dag av O Ahnfeldt.

Barnbarnsbarnen Karin och Maja Elfstrand sjöng och pappa Per-Olof spelade på fiol Den blomster tid nu kommer.

Karin Elfstrand spelade Wals.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Lukas 10:30–37.

Gemensamt sjöngs psalmerna 190 och 261.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Brusa högre lilla å av B J:son Lindh.

Gåvor hade lämnats till fonder.

Blommor märktes bland annat från Norrala-Trönö församling.