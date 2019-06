33-åring ny ägare till gård i Bjuråker – 1 300 000 kronor blev priset

I dag bor Isabella Westergren sen en tid tillbaka i Stockholm och arbetar som konditor på hotell At six, men nog finns hemorten Freluga, Bollnäs kvar i henne.

– När jag var mindre så brukade vi plocka olika sorters bär i naturen och baka paj av, detta är något som jag även tagit med mig till Stockholm. Jag letar ofta inspiration i skogens skafferi, säger Isabella Westergren.

Hennes bakning har nu tagit henne hela vägen till slutkampen i Årets konditor. Det är en årlig tävling där vinnaren kan titulera sig Sveriges bästa konditor.

Finalen avgörs under bak- och chokladfestivalen på Stockholmsmässan, den 10-11 oktober. Där får livepubliken följa tre olika delmoment: skapande, avsmakning och bedömning.

Isabella Westergren har funnits på plats bland publiken under årets tidigare tävlingar och är nu taggad inför att själv stå på scenen.

– Det känns helt fantastiskt, detta har verkligen varit min dröm ända sedan jag blev konditor. Nu ska jag ge allt, säger hon.

Finalisterna har flera uppgifter att ta sig an under tävlingen, totalt pågår den under tio timmar fördelade på två dagar. Bland annat skall de baka fem olika tårtor vilka ska räcka till 50 personer och Isabella Westergren berättar att förberedelserna redan är i full gång.

– Jag försöker baka varje dag. Man provar något nytt och tänker efter lite, sen provar igen. Sedan testar jag att baka mina verk under samma tidspress som jag har under finalen för att se om de ens är möjliga att ha med, säger hon.

Tävlingen har funnits sedan 1988 och likt tidigare år så finns det ett noga utvalt tema. I år ska finalisterna inspireras av de fyra elementen, luft, vind vatten och eld.

– Det är verkligen ett kul tema, det kommer bli väldigt spännande att se hur de olika deltagarna tolkar det, säger Isabella Westergren.

Hon kan knappt tänka sig hur det hade varit att vinna tävlingen.

– Att bara få vara med i den här tävlingen känns superstort men att få vinna den, ja det hade känts obegripligt, säger hon.

Isabella Westergren skickar även med några tips till oss amatörbagare.

– Smaka av längs vägen och använd bra råvaror. Och följ receptet. Många tror att det är som matlagning där man bara kan slänga ned lite saker men nej bakning funkar inte riktigt så, så se till att följa receptet, säger hon.