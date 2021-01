Bondpojken från Hälsingland blev en av de mäktigaste i slavkolonin – dömdes till döden för landsförräderi

I december 1784 avseglar skeppet Sprengtporten från Göteborgs hamn med sikte på den lilla karibiska ön Saint-Barthélemy, som Sverige nyligen bytt till sig från Frankrike.

Med ombord är en 26-årig man från Hälsingland som snabbt kommer att bli en av den nyförvärvade svenska slavkolonins mäktigaste och mest inflytelserika personer. Ett kvarts sekel senare kommer han att dömas till döden för landsförräderi.

Hans namn är Samuel Fahlberg. Han är utbildad kirurg och botaniker och något av en upplysningsman.

Redan innan avfärd är det känt att Saint-Barthélemy inte är någon särskild användbar ö. Jorden är för dålig för storskalig plantageodling och tillgången på färskvatten är dålig.

Men kung Gustav III och hans rådgivare hoppas ändå att det ska bli en blomstrande handelsstation. Och det man framför allt kommer att handla med är slavar från Afrika – trots att Sverige avskaffat slaveriet nästan 500 år tidigare.

Samuel Fahlberg är främst med för att han ska bli öns läkare. Det kommer han att vara fram till 1810. I perioder hoppar han även in som guvernementssekreterare, tulltjänsteman, kassör, lantmätare och kapten för de väpnade styrkorna på ön.

När den nya staden Gustavia byggs – och blir Sveriges femte eller sjätte största stad – är det Samuel Fahlberg som ritar stadsplanen. Men själva bygget utförs av slavar.

"Det finns inga kungligheter på Saint Barth men Samuel Fahlberg är det närmaste kunglighet man kan komma. Guvernören är utsedd av kungen och flera av de andra tjänstemännen också. Men Samuel Fahlberg är utsedd att vara medlem av den Kungliga vetenskapsakademin minsann. Där är annars bara professorer men Samuel Fahlberg som bara är livmedikus här ute har ändå fått komma med, kanske för att han är en av dem man kallar Linnés barnbarn. Lärjungarnas lärjungar."

Utdraget kommer från romanen Simons längtan, som bygger på den omfattande släktforskning som författaren Jon Kahn har gjort om sin morfars morfars far Simon Simonsson.

Simon föddes på Saint-Barthélemy och var enligt boken bekant med Fahlberg under sin barndom men lämnade ön under ungdomsåren och blev guldsmed i Stockholm, där han så småningom tog sitt liv.

– En del om Simons relation till Samuel Fahlberg har jag hittat på och en del är egna slutsatser. Men det är klarlagt att Simon bodde i ett hus som ägdes av Fahlberg. Och det verkar som han och hans familj fick bo där gratis efter att Simons far gått bort, säger Jon Kahn.

Han har ägnat flera år åt att gå igenom kyrkböcker och andra offentliga protokoll från bland annat svenskåren på Saint-Barthélemy.

Den bakgrund som presenteras om Samuel Fahlberg i historiska uppslagsverk är alltid ungefär samma. Det står att han föddes den 9 september 1758 i Hälsingland – var i landskapet preciseras aldrig.

I Svenskt biografiskt lexikon från 1956 skriver Ingegerd Hildebrand att Fahlbergs ursprung inte är utrett, men att det uppges att hans föräldrar var bönder och att både fadern och Samuels tvillingbror dog tidigt.

Tillsammans med modern tog han 1769 ett fartyg till Stockholm. På vägen förliser skeppet och modern drunknar.

Men Samuel själv överlever och tas i Stockholm om hand av dåvarande badarmästaren Jacob Tjäder. Tjäder befordras snart till stadskirurg och även Samuel Fahlberg utbildar sig till läkare.

Jon Kahn nöjer sig i sin bok med att skriva att Fahlberg kom från Norrland. Trots omfattande forskning i kyrkböcker har han nämligen inte lyckats lokalisera honom någonstans i Hälsingland. Men det finns andra som haft teorier.

– Den nyligen avlidna Per Tingbrand, som skrivit ett standardverk över befolkningen på Saint-Barthélemy, skriver att han kom från Söderala. Där har jag hittat en Samuel Fahlborg som var skräddare och som möjligen skulle kunna vara Samuel Fahlbergs far. Han dog i Trönö och stämmer ganska bra in tidsmässigt. Men han tycks inte ha haft några barn som var tvillingar, säger Jon Kahn.

Men att han inte fått napp någonstans kan ha sina förklaringar.

– Vi vet inte hur noga Fahlberg själv var med sanningen. På den tiden var många påhittiga när det kom till sina egna bakgrunder. Men efternamnet var vanligt förekommande i Söderhamnstrakten, Gävle och Västernorrland. Så mycket talar för att han kom någonstans därifrån, säger Jon Kahn.

Den Samuel Fahlberg som beskrivs i din bok är en sympatisk och hjälpsam man som med tiden blir motståndare till slaveriet. Har du hittat stöd för det i källor eller är det ett utslag av konstnärlig frihet?

– Fahlberg var själv slavägare och hade ganska många slavar i sitt stora hushåll. Men jag har läst breven han skrev till den engelske ambassadören och där ger han uttryck för sådana tankar, säger Jon Kahn.

I början av 1800-talet var drygt hälften av öns över 5 000 invånare slavar.

Enligt samtida vittnesmål behandlades slavarna lika illa som i resten av Karibien. Undermålig mat, spöstraff och sexuellt utnyttjande var vardagsmat.

"För den svensk som inbillar sig att förfäderna aldrig ägnade sig åt samma förtryck av ofria svarta som övriga västerlänningar är polis- och ordningsstadgan av den 30 juni 1787 ingen munter läsning. Typiska straff för den slav som begick ett fel var piskrapp, bärande av halsjärn, brännmärkning och avrättning", skriver historieprofessorn Dick Harrison i sin bok Slaveriets historia.

Enligt reglementet fick slavägare själva bestraffa sina slavar med upp till 29 piskrapp. För den slav som brukade våld mot sin ägare väntade däremot dödsstraff.

Så länge England och Frankrike befinner sig i krig med varandra går affärerna lysande för den svenska kolonin. Eftersom de båda stormakterna inte kan använda varandras hamnar söker de sig ofta till den svenska frihamnen på Saint-Barthélemy. Dessutom är Sverige tidigt ute med att erkänna USA, som nyligen utropat sin självständighet.

Att Gustav III gjort ön till något av ett skatteparadis dit alla som har skulder i andra länder kan söka fristad gör att befolkningsmängden ökar. Bara några enstaka procent av befolkningen är svenskar. De flesta pratar engelska eller franska.

Även för Samuel Fahlbergs del tycks de första decennierna på Saint-Barthélemy gå alldeles utmärkt. Han äger flera fastigheter på ön och skickar sina vetenskapliga observationer över bland annat växt- och djurliv till Sverige (där han är ledamot i Kungliga vetenskapsakademin) och USA (där han valts in i American Philosophical Society).

Han utvecklar ett smittkoppsvaccin och vaccinerar hela ön, vilket somliga historiker menar räddade livet på större delen av befolkningen.

Men runt år 1810 börjar allt gå åt pipan.

Efter ett myteri på ön anklagas Fahlberg för att ha beordrat soldater att avfyra en kanon mot Gustavia. Han förnekar men lämnar ön.

Fahlbergs verkliga fall blir sedan en märklig manöver där han försöker arrangera så att den avsatte kung Gustav IV Adolf ska få kommando över ön – under engelskt beskydd. Det leder till att Fahlberg döms till döden för landsförräderi.

– Vid det laget verkar han ha tappat kontakt med verkligheten. Det dumdristiga försöket att sätta in Gustav IV Adolf är en märklig historia som man knappt kan tro på, men som är sann, säger Jon Kahn.

Fahlberg lyckas undvika halshuggning genom att hålla sig borta från svenskt territorium. Resten av livet spenderar han på andra västindiska öar, främst nederländska Sint Eustatius.

Den 20 oktober 1834 beslutar kung Karl XIV Johan alla som är dömda för politiska brott ska benådas, däribland Samuel Fahlberg. Men beskedet hinner aldrig fram till Fahlberg, som dör på Sint Eustatius den 28 november 1834.

Vid det laget är glansdagarna över för den svenska kolonin.

Efter att England och Frankrike slutit fred och Napoleon avsatts försämras ekonomin. Från 1833 och framåt innebar ön enbart en kostnad för svenska staten. Befolkningen blir fattigare och minskar i antal.

1844 beslutar Riksdagen att slaveriet ska upphöra på ön och slavarna köpas fria. 1878 får Frankrike köpa tillbaka Saint-Barthélemy för 300 000 kronor.

Ön tillhör fortfarande Frankrike och är numera en populär turistdestination med lyxhotell. Gatorna har än i dag svenskklingande namn – en av dem heter till exempel Rue Samuel Fahlberg.