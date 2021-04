BOMBEN: Tunga beskedet för Bollnäs – stjärnorna lämnar

På torsdagseftermiddagen kom beskedet. Både Per Hellmyrs och Samuli Helavuori väljer att inte förlänga med Bollnäs.

Så här skriver klubben på sin hemsida:

"Det är två fantastiska spelare som varit med och bidragit till föreningens framgångar under många år som nu lämnar föreningen för att anta nya utmaningar. Vi från föreningen tackar Per och Samuli från djupet av våra hjärtan för deras tid i Bollnäs, och önskar dem all lycka till".

Båda spelarna har kopplats samman med Edsbyn, som efter att ha tappat Robin Öhrlund under säsongen och Simon Jansson efter densamma är i stort behov av att värva in spets till laget.

Per Hellmyrs kom till Bollnäs inför säsongen 2009/2010 och ledde klubben till två raka SM-finaler. Efter några år i Ryssland vände han tillbaka till Bollnäs 2014 och därefter varit klubben trogen.

Förra säsongen så valde storstjärnan att förlänga sitt kontrakt, trots anbud från hårdsatsande AIK samt moderklubben Edsbyn.

Samuli Helavuori kom till Bollnäs säsongen 2011/2012 och har undan för undan växt till en av lagets mest tongivande spelare – och har under en lägre period varit given i det finska landslaget.

Totalt har de båda spelat tio säsonger var för Bollnäs.