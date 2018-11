Så spelas division 3 nästa år – Norrala och SFF tvingas byta serie: "Inte bra för någon"

Läs mer: Norrala och SFF slås inte ihop – beslut skjuts på framtiden: "Alldeles för stressigt"

Geografiskt ligger Hälsingland precis mellan två av division 3-serierna. Och redan förra säsongen fick Iggesunds IK byta från division 3 södra Norrland till division 3 mellersta Norrland. Nu är det Norrala och Söderhamns tur att följa efter. Det står klart sedan serieledningen för säsongen 2019 spikades på Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte under tisdagen.

– Det betyder att vi får längre resor och högre kostnader. Det blir lite kärvare. Först var det vi som fick meddelande om att vi skulle spela där och sedan fick SFF samma besked. Det är kul att vi har kvar ett derby i alla fall, säger Daniel Karlsson.

– Men det är inte bra för någon förening att hamna i den norra serien. Vi får hoppas att det inte är några spelare som hoppar av till följd av det.

Läs mer: Ny tung kvalsmäll för Bollnäs GIF – åker ur division 2: "Det här var sista säsongen"

Läs mer: Segern räckte inte till kval för Iggesund: "Vi misstänkte att det skulle bli tufft"

Detta för också till följd att det blir färre derbymatcher totalt i Hälsingland när Bollnäs och Rengsjö placeras i division 3 södra Norrland. Senaste gången Söderhamns FF spelade i division 3 mellersta Norrland var så långt tillbaka som säsongen 2006.

– Om man tänker rent ekonomiskt är det sämre. Rent sportsligt vet jag inte om det spelar så stor roll. Men vi hade hellre spelat i den andra serien, säger Peter Bergqvist i Söderhamns FF.

FAKTA: Division 3 2019

Division 3, mellersta Norrland: Iggesunds IK, Norrala IF (div 3 södra Norrland), Söderhamns FF (div 3 södra Norrland), Alsens IF, Frösö IF, Ope IF (division 4), Sund IF, Svartviks IF, Lucksta IF (4) Stöde IF, Östvalls IF, Härnösands FF (2).

Div. 3 Södra Norrland: Bollnäs GIF FF (2), Rengsjö SK (4), Sandvikens AIK FK, Torsåkers IF (4), Slätta SK, Forssa BK (4) Säters IF FK, Avesta AIK (4) Fagersta Södra IK, Strömsbergs IF (2) Sala FF, Heby AIF (div 3 norra Svealand).