Läsartext: Skridskoåkning på naturis är härlig och ofarlig – med rätt kunskap, utrustning och sällskap!

Vi har många härliga skridskoisar i vårt närområde, som bland annat Galven, med Lill- och Långrösten, Milsjön Stor-Nien, Or- och Tevsjön för att nämna några av dem.

Att ge sig ut på nylagd is är en otrolig upplevelse, men det har sina risker! Isen är inte alltid lika tjock överallt. Det finns många lurigheter som man måste känna till. Snö på isen är en mycket stor riskfaktor, eftersom den döljer farorna, som kan vara omöjligt att upptäcka i tid! Ojämn isläggning är mycket vanligt och kan vara svårt att upptäcka. Dubbelis är förrädisk att åka i med hög fart, då risken är stor att få svåra skärsår i ansiktet! Detta var några exempel på faror på naturisen!

Frågan är då: är långfärdsskridsko en farlig sport!?

Frågan är då: är långfärdsskridsko en farlig sport!? Självklart inte! Vi i skridskoklubbarna har följande motto: Rätt KUNSKAP, Rätt UTRUSTNING, SÄLLSKAP, det vi kallar för KUS. Är man minst tre, helst fyra stycken, så blir en eventuell plurrning ingen katastrof. Med hjälp av ispikar, lina och hjälp från kamraterna, och med ett vattentätt ombyte i din skridskoryggsäck, som motsvarar cirka fyra flytvästar, om den är rätt packad!

Eftersom ombytesprocessen är ett lagarbete tar det cirka 20 minuter så är man klar för fortsatt färd, men då näst sist i ledet!

Kort sammanfattning: Att man undviker spela rysk roulette genom avsaknaden av flythjälp, alltså; en skridskosäck med ombyte, grenband för att säcken inte ska flyta upp, och i värsta fall trycka huvudet under isen. Som sagt, stor uppmärksamhet är alltid A och O i samband med isläggning, samt vid nyisläggning efter att isen gått upp, och vid återfrysning av nyis under skridskosäsongen. Snö på isen bromsar effektivt istillväxten och döljer många faror under snön.

Långfärdsskridsko på naturis är en härlig och ofarlig sport om man efterlever mottot: KUS! Saknar man KUS, så är plogad skridskobana att föredra! Önskar man förkovra sig i denna ädla sport, så kan man följa med på organiserade turer, som anordnas av skridskoklubbarna.

Inge Bäckström, färdledare i Friluftsfrämjandet Arbrå