Läsartext: Föreläsning: Det antika Rom lever än!

Imperium Romanum omfattade alla länder närmast Medelhavet (Mare Nostrum”– Vårt hav!), en stor del av Europa ända upp till Skottland och stora delar av nuvarande Mellanöstern. Vi fick en god bild av hur romarna systematiskt förde in de erövrade länderna i sitt välde först genom soldatläger – castra, som i engelska Manchester, t ex - sedan kolonier – coloniae, som i tyska Köln – som utvecklas till handelsplatser, städer. ”Det gällde att få befolkningen att känna att de var en del av Rom”. Latinet var gångbart i hela riket, utom i öster, där grekiskan redan var etablerad. Den Pax Romana – Romerska Freden – som etablerades av kejsar Augustus fördes, paradoxalt nog vidare genom kommande härskares erövringar. Det romerska medborgarskapet erhölls efter 25 års avtjänad militärtjänst, frigivning om man var slav, och kejsaren kunde ge medborgarskap till hela provinser. År 212 gavs det till alla fria män bosatta i Imperium Romanum. Som medborgare måste man göra krigstjänst, och var skattskyldig – en nog så viktig faktor i sammanhanget! Men man hade också rätt att rösta, att inneha ämbeten, skriva testamente med mera.

Eliterna i provinsen tävlade på olika sätt om att efterlikna livet i Rom, också för att vinna kejsarens gunst. Kulturpåverkan ute i provinserna skedde inte sällan genom privata initiativ, t ex byggnader som uppfördes till kejsarens ära. Här var det ofta en kvinna som var den aktiva, välgörarinnan. Kejsarkulten blev ett viktigt inslag i medborgarnas liv. Under vissa perioder upplevdes kristendomen som en konkurrent till den, vilket orsakade väldiga förföljelser av de kristna.

Under 300- och 400-talen vällde nya folkslag in över det romerska riket. Till och med Rom skövlades år 410, av visigoterna. Under denna period var det extra viktigt att hålla sig till de korrekta äktromerska sederna, till exempel i fråga om klädedräkt och hårlängd! Exakta påbud utgick om dräktskicket inom stadsgränserna. Långt hår var icke tillåtet!

Så småningom föll ju också detta enorma rike isär, men dess kulturpåverkan finns kvar, på många plan.

Det som höll riket samman var den effektiva administrationen och armén som enade och upprätthöll ordningen; den romerska lagen var så livskraftig att den fortfarande är grunden till vår västerländska lag; det fantastiska ingenjörsarbetet åstadkom vägar genom hela riket, vatten- och avloppsledningar i alla städer, effektiva stadsplaner, samlingsplatser av olika slag: torg, teatrar och amfiteatrarna som fylldes av fasansfulla blodiga ”spectacula” av olika slag. Handeln knöt riket samman, liksom kejsarkulten.

Kejsar Konstantin på 300-talet satsade däremot på kristendomen som den sammanhållande faktorn.

Så hur lyckades föredragshållaren i sin föresats att belysa hur det senantika romerska samhället klarade att ena så många folkslag, så att termen ”världsmedborgare” kan användas om invånarna i romarriket, och hur detta samhälle skiljde sig från dagens EU?

Kanske frågan inte besvarades direkt, men avsikten var säkert att vi själva i efterhand skulle fundera över de många exempel som givits, och de likheter som kan finnas.

Christina Berg-Tylöskog, för Bollnäs Senioruniversitet