Bloddrypande när esteterna bjöd på musikal: "Du vet aldrig vem som sviker dig"

Årets musikalredovisning från andraårseleverna på estetiska programmet bygger på skräckromanen Dracula. Handlingen följer den engelske advokaten Jonathan Harker som blir tvungen att åka till den mytomspunne greve Dracula som bor i den mörkaste delen av Transsylvanien.

Men allt är inte som det verkar och det visa sig svårt att veta vem man egentligen kan lita på. Jonathan återvänder aldrig hem igen och hans familj blir förkrossad.

I stället beger sig Dracula och Draculas fru (det var så på den tiden, att kvinnor kallades så, förklaras i en replik) till London, till Jonathans familj. Och snart faller fler inom familjen offer för Dracula och hans likar.

I föreställningen framfördes tio sång- och dansnummer varvade med teaterscener fyllda av både skräck och humor. Låtarna kunde kännas igen från musikaler som Phantom of the Opera, Chess, Dracula och The Rocky Horror Picture Show.

Flera sång- och dansnummer fick publiken att rycka med och klappa takten och många scener lockade till skratt. Framför allt de, så kallade, slappa vampyrerna – en yngre generation vampyrer som tydligen inte håller måttet och i stället är alldeles för blodkänsliga, rädda eller ointelligenta.

Eleverna fick manus för en månad sedan ungefär och har repeterat på scenen under de senaste två veckorna. Föreställningen på onsdagskvällen var elevernas tredje, men den officiella premiären, och sedan väntar ytterligare några föreställningar.

– Det var jätteroligt, säger Felix Irankunda som spelar Dragos och får medhåll från Alice Christensen, som spelar Igor:

– Det gick mycket bättre nu än tidigare.

Sensmoralen i föreställningen säger de kan liknas vid att det alltid finns två sidor.

– Läsarten av pjäsen är att "du vet aldrig vem som sviker dig", förklarar Miranda Leek, som i föreställningen spelar Igoria.