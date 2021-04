Bollnäs tunga silly – så ser klubben på läget: "Får se vad som händer kring Hasse"

Per Hellmyrs, Samuli Helavuori, Christian Mickelsson, Patrik Aihonen och Markus Ståhl. Minusposterna under årets silly season är ingen munter läsning för Bollnäs supportrar.

In har trion Riku Hämäläinen, Saku Hämäläinen och Philip Åström kommit. De två förstnämnda är dock oprövade på elitserienivå och i nuläget har Bollnäs 13 spelare under kontrakt.

Anders Spinnars i Bollnäs sportgrupp känner ändå ingen stress över läget och situationen.

– Vi känner att vi har möjlighet att värva, än så länge. Vi har inte suttit jättestressade. Utåt sett syns det att det försvinner mycket rutin och bra namn men man måste se till en helhet. Det är vad vi ska göra, det är viktigt att skapa en framtidsplan för föreningen, tänka längre än kommande säsong, säger han.

Han för en löpande dialog med tränarna Andreas Westh och Hans Åström om vad laget behöver få in.

– Vi måste ha in ett par pjäser till minst, utan att gå in på specifika namn och roller. Vi har ju några platser kvar att fylla och vi har ingen tanke att gå in med en tunnare trupp än förra säsongen. Westh ska inte behöva hoppa in och spela, där ska vi inte hamna, säger Anders Spinnars.

Han har även har en ekonomisk verklighet, en ansträngd sådan, att förhålla sig till.

– Man får anpassa sig till det, till den summa man har att leka med. Vi spelar även utomhus och det är inte lika spännande för spelare idag. Men det ska upp en hall och då tror jag vi kommer sitta bättre till.

Hallbygget gör det ännu viktigare för Bollnäs att hålla sig kvar i elitserien. För som verkligheten ser ut nu är det just där många placerar laget – i en kamp om att inte ramla ur högsta serien. Christian Mickelsson har luftat liknande farhågor liknande farhågor om lagbygget.

Att ett sådant mardrömsscenario riskerar att bli verklighet tror däremot inte Anders Spinnars.

– Man måste nog titta lite mer på vad vi har istället och vad vi har fått in. Många tittar bara på det som varit men rent krasst kom vi på den plats vi gjorde med spelarna vi hade förra säsongen. Jag är inte dugg orolig, utan känner en stor trygghet med den grupp i föreningen som tillsammans jobbar framåt.

Jag tror att det är exakt så många tänker, dock. Ni slutade på negativt kval med spelare som Hellmyrs, Mickelsson och Helavuori. Hur ska det då gå utan dem?

– Ja, man ser väl på det på det viset. Men man måste se helheten. Jag säger inte att de gjorde en dålig säsong men det var ett rörigt år för oss. Nu försvinner det namn och det öppnas möjligheter för någon annan. Sen får man se om någon kan blomma ut, det gäller att utveckla det som finns här.

Det låter lite som att du menar att ni förlitat er för mycket på Hellmyrs och Helavuori tidigare?

– Ja, men lite så. Med all respekt för vad de, och andra spelare som lämnar, har gjort för föreningen så måste man ändå våga lyfta huvudet och se framåt. Någonstans behövs det en generationsväxling, nu finns det alla möjligheter för yngre spelare att ta en stor roll.

En spelare som är värvningsbar är Hans Andersson. Veteranen har kontrakt med Edsbyn men klubben har meddelat att den 39-årige ytterhalven inte kommer att ingå i laget nästa säsong.

Snacket om Hans Andersson som en potentiell värvning för Bollnäs drog igång omedelbart efter det.

– Hasse har ju själv kommenterat att han har kontrakt med Edsbyn, där står det för hans del. Han har ju kontrakt, säger Anders Spinnars.

Jo, men samtidigt är det tydligt att om en klubb vill ta över hans kontrakt så är det fritt fram?

– Vi får väl se vad som händer kring Hasses situation. Den delen med Edsbyn är nog lite öppen. Så vi får se hur det landar och hur Edsbyn tänker kring hans sits.

Många av era supportrar sitter bara och väntar på värvningar och nyheter nu. När kan ni presentera något?

– Det är svårt att sia om men det kommer hända något den här veckan, så mycket kan jag väl säga. Vi känner oss ändå framåtlutade i det här. Folk utifrån ser saker och ting på ett sätt, att vi bara tappar rutin och såna bitar. Men det känns positivt och det finns en bra energi i föreningen.