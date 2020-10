Bollnäs träningsmatch ställs in – efter problem i nya hallen

Bollnäs mot Tellus och Hammarby mot Motala var ara några av träningsmatcherna som skulle ha ägt rum i Gubbängshallen i Stockholm på lördagen.

Men tidigt på lördagen kom alltså ett bakslag för lagen. Samtliga klubbar meddelar att matcherna tvingats ställa in då Gubbängens is är ospelbar. Enligt uppgifterna har kylsystemet i hallen gått sönder under natten.

"Ena halvan av isen på Gubbängen är ospelbar och allt bandyspel i dag, lördag 3 oktober, ställs därför in, något som påverkar våra ungdomslag hela vägen upp till herrarnas representationslag som skulle träningsspela mot Motala", skriver Hammarby på sin hemsida.