Bollnäs tog första derbyronden mot Edsbyn – efter Wesths kanoner: "Rev upp stora luckor"

MATCHEN I KORTHET

Derby började i ett hisnande tempo, utan att det hände någonting egentligen. Lagen körde på men hade förtvivlat svårt att komma till några som helst lägen. Och när 1–0 kom för Edsbyn var det aningen slumpartat. Lika var det med kvitteringen när Andreas Westh sköt från omöjligt långt håll.

Men det målet väckte hemmalaget som avslutade starkt och även tog ledningen på hörna i matchens sista sekund – återigen genom Andreas Westh.

Efter paus så fortsatte Bollnäs att ösa på och tvingade ner Edsbyn i skyttegravarna under några riviga minuter. Utdelningen dröjde dock även den här gången – men när 3–1 i 65:e minuten kom var det läckert när Per Hellmyrs satte en boll på djupet till en friställd Christian Mickelsson.

Edsbyn gjorde ett försök att gå ikapp, men kraften saknades för att ställa en allvarlig fråga och Bollnäs kunde kontrollera hem två tunga poäng i toppstriden och vann med 4-1.

MATCHENS LIRARE

1. Andreas Westh, Bollnäs

Bollnäsliberon tog två tunga avslut i första halvlek som vände derbyt och gav Bollnäs extra energi för en sprakande avslutning. Styrde försvaret som höll Edsbyns vanligtvis målfarliga offensiva linje i schack. Spelade som vanligt med stor pondus

2. Christoffer Fagerström, Bollnäs

Värvad som en bärande stjärna så har "Fager" fått upp farten. Slet som ett djur, sköt på allt och rev upp stora luckor i Edsbyn matchen igenom. Tung när han får is att sätta fart på. Accelerationen vid 4–1-målet kommer hänga kvar länge i minnet.

3. Joakim Svensk, Edsbyn

Det finns få försvarare (om ens det) som är lika kompletta som Svensk just nu. Backningen när han avstyrde en-mot-en-läget mot Christoffer Fagerström i första halvlek var världsklass. Blir bara bättre och bättre – trots sin ömmande kropp.

MATCHENS...

Turmål 1

Edsbyns 1–0 kan inte kallas annat än flyt. Simon Jansson drev in kraftfullt från vänster, kom in efter kortlinjen och såg ut att lägga en boll snett inåt bakåt – men måste ha träffat en hemmaförsvarare eller nåt annat i straffområdet, för bollen ändrade riktning och ställde helt Pertti Virtanen.

Turmål 2

Bollen kom hoppandes ut till Andreas Westh som stod en bra bit ut från Edsbyns straffområde. Bollnäskaptenen drog till med en halvhygglig träff och bollen passerade säkert 15 spelare innan den letade sig in till 1–1 bakom Anders Svensson – som såg helt ställd ut.

Matchens dribbler

Edsbyns veteran Daniel Burvall Jonsson satte sig i klistret på mittplanen, blev stillastående och och började dribbla av hemmaspelare. När första trollerinumret var över så kom nästa våg, och även den snurrade han bort innan bollen kunde gå bak till säkert område. Och det stannade inte där...

Läktartryck

Man får ge Bollnäs Flames det här – men när det är derby en fredagskväll så kan de fortfarande leverera nästan som under deras glansdagar. Det var ett fasligt liv från första minut. Mer sånt vill vi se!

MATCHFAKTA

Bollnäs–Edsbyn 4–1 (2–1)

Målen: 0–1 (25) Simon Jansson, 1–1 (38) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 2–1 (45, hörna) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 3–1 (65) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 4–1 (90) Christoffer Fagerström.

Hörnor: 5–7 (4–2).

Utvisningar: BGIF 1x10 min, EIF 1x10.

Domare: Niklas Skogh.

Publik: 2 455.