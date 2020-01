Bollnäs tillbaka på vinnarspåret igen efter effektiv urladdning mot Åby/Tjureda: "Ett flera klasser bättre bandylag"

MATCHEN I KORTHET

Det blev en ganska förväntad matchbild som satte sig snabbt, med Bollnäs i förarsätet och hemmalaget i sina defensiva positioner. Bollnäs fick en blixtrande rivstart med mål på första hörnan redan efter 40 sekunder! När även den andra hörnan satt i mål hade Bollnäs kopplat ett tidigt grepp. En plötslig reducering av Filip Bringe tände hoppet för jumbon, och än mer så när samme Bringe smällde in en hörna till 2–2...trodde åtminstone de flesta. Men domare Ulrik Bergman och hans team dömde bort det målet. I stället kunde ett effektivt Bollnäs utnyttja sina lägen och dra ifrån till 5–1 i paus efter en assist och två mål från Daniel Mossberg.

I andra halvlek gjorde hemmalaget ett tappert försök att hitta en väg in i matchen, och satte bra fart framåt. Det var också svindlande nära när Filip Bringe fick ett nytt friläge serverat, men då klev Pertti Virtanen fram med en hisnande reflexräddning med en hand.

Men när Daniel Mossberg kunde hålla sig framme och trycka in sitt tredje raka mål, också det efter hörna, till 6–1...då var den här matchen i praktiken helt över. Ett kompakt och fokuserat Bollnäs kunde sedan ånga vidare till en säker storseger. Kryddat med ett mål av Christoffer Fagerström, direkt på perfekt utkast från Pertti Virtanen. Det blev till lsut uppenbart att Bollnäs är ett flera klasser bättre bandylag.

MATCHENS LIRARE

1. Daniel Mossberg

Äntligen börjar den mäktige och rutinerade mittfältaren leverera på högre nivå i sin nya klubb. Det har varit en ganska lång startsträcka, men här var det ett tydligt lyft. Mossberg hade koll så mycket på mittfältet, var sådär stark och vägvinnande som vi har vant oss att se nummer 17 under många år. Här fick han också en vältajmad fullträff med ett snyggt assist och två raka mål när Bollnäs satte in det avgörande rycket före paus. Dessutom ett viktigt mål även i andra halvlek. Klart bästa matchen i Bollnäs.

2. Christoffer Fagerström, Bollnäs

Det tog en stund för snabbskrinnaren att växla upp, men då hände det grejer. Fagerström var ett ständigt hot, ständigt på väg in i de ytor som Hellmyrs sökte. Och dessutom skarp i sina lägen med två fina mål och två lika snygga assist. Sannerligen en produktiv forward!

3. Per Hellmyrs, Bollnäs

Bollnäs store dirigent är tillbaka i bästa form efter sin olyckliga hjärnskakning. Den här matchen i en snäppet friare och än mer offensiv roll på mittfältet. Och den uppgiften löste så klart Bollnäs store härförare med bravur. Inte minst med ett gäng sköna lyror.

MATCHENS...

...Hörnmål 1

Bollnäs tog avstamp mot storsegern via mål på de två första hörnorna i matchen - den första av Christian Mickelsson redan efter 40 (!) sekunder. Det andra genom Ville Aaltonen, där hemmalagets rus och mur var under all kritik.

..."Hörnmål 2"

Det var helt klart matchens mest märkliga händelse. Filip Bringe hade precis reducerat till 1–2 efter plötsligt friläge. Då får han chansen att kvittera på Åby/Tjuredas första hörna, och de flesta (inklusive han själv) tror också att han gjorde just det med en präktig kanon rätt upp i nättaket. Eller hur var det nu..? Efter viss palaver blir det trots allt inget mål, enligt domare Ulrik Bergman. Frågan här är väl vad som hade hänt om bandyn också haft tillgång till VAR?

...Reflexparad

Filip Bringe får ett nytt friläge serverat av Andreas Lysell, hinner tänka tusen tankar – men mest av allt hinner Pertti Virtanen få upp sin högre handske och stoppa bollen med en galen parad.

...Tappra jumbo

Åby/Tjureda förlorade klart och redigt mot ett bättre lag - inget att säga om. Men attityd och kämpatakter och viss finess hos flera av hemmalaget unga lirare väcker ändå hopp inför framtiden. Den där första segern behöver inte vara så långt borta, den kanske bara inte kommer mot ett lag med toppkvalitet.

MATCHFAKTA

Åby/Tjureda–Bollnäs 1–8 (1–5)

Mål: 0–1 (1, hörna) Christian Mickelsson (Joel Wigren), 0–2 (18, hörna) Ville Aaltonen (Per Hellmyrs), 1–2 (24) Filip Bringe (Andreas Lysell), 1–3 (31) Christoffer Fagerström (Daniel Mossberg), 1–4 (37) Daniel Mossberg (Christoffer Fagerström), 1–5 (39) Daniel Mossberg, 1–6 (62, hörna) Daniel Mossberg, 1–7 (63) Christoffer Fagerström (Pertti Virtanen), 1–8 (81) Christian Mickelsson (Christoffer Fagerström),

Hörnor: 3–5 (1–2).

Utvisningar: Åby/Tjureda –, Bollnäs 1 x 10.

Domare: Ulrik Bergman.

Publik: