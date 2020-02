Bollnäs sänkte VSK i första kvartsfinalen – efter stjärnornas stora show: "Hundraprocentigt"

MATCHEN I KORTHET

Den första kvartsfinalen inleddes i sedvanligt högt slutspelstempo, med två lag som var riktigt sugna på att dra igång. VSK inledde bäst, och Joel Engström satte 1–0 på en tidig hörna.

Men därefter var det Bollnäs som tog över, och kopplade greppet med tre raka mål. Christoffer Fagerström och Christan Mickelsson satte varsin hörna, och Daniel Mossberg styrde in en boll när Bollnäs klev in i halvtid med en 3–1-ledning.

VSK startade sedan andra halvleken piggt med ett snabbt reduceringsmål, men det var ändå Bollnäs som skulle koppla greppet och dra ifrån. VSK såg ut att få vittring vid ett par tillfällen, men Bollnäs höll hela tiden avståndet och vann till sist med 7–4 efter en andra halvlek med mycket känslor.

MATCHENS LIRARE

1. Daniel Mossberg, Bollnäs

Veteranen visade vilken oerhörd kvalitet han sitter på i sina bästa stunder. Bakom väldigt mycket i anfallsväg för Bollnäs. En av hans bästa matcher i år.

2. Christoffer Fagerström, Bollnäs

Tillsammans med Mossberg överlägsen ute på isen. Hotade och stressade VSK hela matchen igenom med sin fart och kraft. Fyramålsskytt.

3. Martin Landström, VSK

I princip helt osynlig i den första halvleken. Men i andra halvlek var det han som vaknade till liv och tog tag i grejerna för VSK när man hade lite vittring. Måste hålla den nivån över hela matcher om VSK ska ta sig vidare.

MATCHENS...

... geni eller turgubbe?

När Daniel Mossberg styrde in 2–1 till Bollnäs på ett tillslag på en lyftning ställde han Henrik Kjellsson i VSK-målet helt. Men var det en otroligt skicklig styrning – eller missade han helt enkelt en mottagning? Det vet nog bara Mossberg själv.

... tveklösa geni

Någon tvekan om att det var helt med flit var det däremot inte när Mossberg spelade fram Christian Mickelsson till 4–2 för gästerna. Veteranen visade prov på stor känsla i händerna när han hittade Mickelssons blad perfekt, med en nätt lyftning mellan två VSK-försvarare. Hundraprocentigt utförande.

... slutspelskänslor

Det rådde ingen tvekan om att slutspelet drog igång den här matchen. Det var en hel del känslor från båda håll, och grinigast av alla – kanske till följd av resultatet – var VSK. Spelarna var irriterade på domarna, på varandra, ja på allt man kunde vara irriterad på. Efter att Daniel Mossberg åkts omkull framför VSK-bänken hamnade han till och med i ett tjafs med VSK:s normalt sett lugne assisterande tränare Johan Ganebro. Detta kommer bli en het serie.

... ärliga

Per Hellmyrs hade omkull Joel Engström, domarens arm åkte upp för en utvisning – men han pekade på Philip Flodstam. Men Hellmyrs försökte inte fuska sig undan det. Även om han säkerligen hade kunnat klara sig undan utvisningen, och i stället skicka 19-årige Flodstam till båset, så åkte Hellmyrs helt sonika och satte sig.

MATCHFAKTA KVARTSFINAL 1:5

Västerås SK–Bollnäs GIF 4–7 (1–3)

Målen: 1–0 (11, hörna) Joel Engström (Jesper Jonsson), 1–1 (16, hörna) Christoffer Fagerström (Per Hellmyrs), 1–2 (29) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 1–3 (37, hörna) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 2–3 (46) Robin Andersson (Martin Landström), 2–4 (51) Christian Mickelsson (Daniel Mossberg), 3–4 (58) Martin Landström, 3–5 (66, straff) Christoffer Fagerström, 3–6 (67) Christoffer Fagerström (Oskar Westh), 4–6 (70) Daniel Johansson, 4–7 (76) Christoffer Fagerström (Daniel Mossberg).

Hörnor: 4–10

Utvisningar: VSK 2x10 min, Bollnäs 2x10 min

Domare: Christoffer Aidesjö

Publik: 2 121