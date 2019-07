Bollnäs lagkapten om en lyckad vår i gammal roll – och HuFF-ryktet: "Jag har mer att ge"

Han har alltid varit en ambitiös profil, en spetstalang som haft en karriär delvis kantad av segdragna skador.

Under fem år pendlade Viktor Roos från Bollnäs till Hudiksvall, och som forward hade han sin bästa säsong 2013 med nio mål i division 2 Norrland. Men skolades sedan om till back.

Skadeproblemen gav en omstart i Bollnäs GIF, där han gjorde sex mål i tvåan 2017 och fem mål under fjolårets säsong.

Även i Bollnäs blev det en hel del matcher i sin alternativa roll som back/mittback.

– Det där började när jag gick gymnasiet i Östersund. Jag kom ju fram som forward, men fick spela back i Östersund. Sedan var jag offensiv igen i Rengsjö, gick till Hudiksvall och då blev det mest en backplats igen, summer Viktor Roos sin svängiga karriär.

– Jag kan se positiva bitar i alla positioner, det var roligt att spela vänsterback i Hudiksvall. Jag gillar också att spela mittback, med hela spelet framför sig. Och som forward är det såklart skoj att få göra lite mål, säger Viktor Roos.

Den här säsongen har han också hittat sin allra bästa form som renodlad forward igen.

– Det är första gången på flera år som jag har den rollen fullt ut. Det blev mer så när Micke Rosén kom in i tränarteamet, och tyckte också det kunde vara värt att ge det chansen igen.

Redan under försäsongen smällde Viktor Roos in elva av lagets 17 mål – och med tio mål under vårsäsongen ligger han på fjärde plats i skytteligan i division 3 Södra Norrland.

– Det har rullat på ganska bra, åtminstone vad gäller målskyttet. Men spelmässigt har jag mer att ge. Jag åkte tidigt på en feberinfluensa och det tog ett tag att komma tillbaka från den, dessutom jag haft lite problem med ryggen. Men jag gnuggar på mot än bättre form i höst.

Enligt rykten skulle det vara tänkbart med spel i Hudiksvall igen till hösten?

– Nej, det är inte aktuellt. Jag har då inte hört något mer om det. Däremot har jag en hel del kontakt med spelare i Hudiksvall, jag flera bra kompisar där. Vad gäller fotbollen lägger jag allt fokus på Bollnäs.

Skulle en retur till högre nivå vara tänkbar i framtiden?

– Absolut! Jag kör på så länge kroppen håller, och sedan vill jag gärna bli ledare. Jag hade lite kontakt med Hudiksvall före säsongen, men det var innan det blev klart med ny tränare och det var mest löst snack som inte gav något.