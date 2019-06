Sommarlov för eleverna på Granbergsskolan – se bilderna här: "Dags för er att ta en paus och vila"

Skolavslutningen hölls på skolgården, som var full av släkt och familj till eleverna. Klassvis tågade de in till Idas sommarvisa och satte sig sedan framför scenen som pyntats med vimplar och blommor.

Programmet började med allsång, till just Idas sommarvisa. Därefter sjöng barnen klassvis varsina sånger – både traditionella sommarvisor och lite mer moderna varianter. Årskurs fyra valde till exempel Icona Pops hit I love it, fast i en ny tappning som i stället handlade om "Sommarlov, I love it".

Extra speciellt var det förstås för årskurs sex, som nu gjort sitt sista år på Granbergsskolan. De rev av ett riktigt medley och avslutade med att sjunga en egenkomponerad text till Trettifyran.

Åsa Wahlgren, rektor på Granbergsskolan, önskade alla elever ett skönt sommarlov och sexorna ett lycka till.

– Vilka fantastiska sexor, eller hur?

Hon påminde om att det är viktigt för eleverna att ta tillfället i akt att verkligen vila upp sig under de kommande veckorna.

– Det är dags för skolan att ta en paus, att få slumra en stund. Det är också dags för er elever att ta en paus och vila. Hjärnan måste återhämta sig. Men fyll gärna på med en eller annan bok, sa Åsa Wahlgren.

Skolavslutningen avslutades med gemensam allsång i form av Den blomstertid nu kommer, innan det blev dags för eleverna att gå på sommarlov.

– Jag är en mallig och tacksam chef för att jag fick hamna just här, sa Åsa Wahlgren.