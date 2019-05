Rekordstort intresse för vattenskotrar: "Vi har kanske vuxit lite för snabbt"

Hälsingarna köper vattenskotrar som aldrig tidigare. Årets säsong startade rekordtidigt på Motorcenter i Helsingland AB, i Bollnäs, som är den ende återförsäljaren av Seadoo i Hälsingland. Ägaren Ulf Dagh fick in den första bokningen på en vattenskoter redan i november i fjol.

– Det beror på att vi sålde slut i fjol och behovet är uppdämt. Många vill vara ute i god tid för vara säkra på att få köpa en i år. Årets säljmål är runt 90 maskiner och jag är övertygad om att jag kommer att sälja slut i år också, vi har sålt många fler redan nu än vad vi gjorde i fjol den här tiden, berättar han.

Hans företag som också säljer snöskotrar och fyrhjulingar har sex anställda och beräknas omsätta närmare 45 miljoner kronor i år. En ökning med cirka 30 miljoner kronor sedan företaget startade för snart fem år sedan.

Det var när den mindre vattenskotern Seadoo Spark kom för några år sedan som försäljningen tog riktig fart. Det är en billigare maskin, med tunnare skrov som gör den mer lätthanterlig. Den köps av många barnfamiljer och är populär bland kompisgäng, eftersom den passar för vattenlek med till exempel en gummiring, åktub eller wakeboard och att åka i insjöar och inomskärs i havet. Den håller dock inte för att ge sig ut på öppet hav och hoppa bland vågorna, eftersom kan plastskrovet spricka. Då måste man ha en fullstor och kraftigare skoter och priset fördubblas. Det är kö för att köpa en begagnad Spark och den är såld redan innan den är inbytt.

– Det är roligt för kunden som får bra betalt för den gamla. Tyvärr har försäljningsökningen resulterat i lite för långa väntetider i verkstaden. Det blir så när säsongerna går in i varandra och vi ska reparera snöskotrar, fyrhjulingar och vattenskotrar samtidigt. Vi har kanske vuxit lite för snabbt, berättar han vidare.

Vattenskoterns svagaste punkt är intaget till vattenjeten. Sugs det in grus eller något föremål blir det stopp.

– Det sitter en slitring i impellerhuset som skyddar impellern. Den går sönder först och kostar inte så mycket att byta. Men går impellern sönder blir det dyrt, berättar serviceteknikern Lars Persson.

Ulf Dagh ger rådet att om man vill åka in till en strand är det bäst att stänga av motorn när vattnet är knädjupt. Hoppa av och dra in skotern till stranden. När man sedan ska åka ut igen, går man ut till knädjupt vatten, skjuter ifrån med foten innan man hoppar upp. Sedan startar man motorn och kör sakta ut på djupt vatten, på så sätt minimerar man risken för att det sugs in bottensediment.

Vattenskoter

Vattenskotern är inte lika omtyckt av alla. Det kan vara väldigt störande med en skoter som i hög fart kör fram och tillbaka i viken i timmar. Den räknas som en båt och föraren måste känna till vilka regler som gäller. Vattenskoterföraren är precis som båtföraren ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön och andra människor. Från 1 juni införs det en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter och det finns diskussioner i regeringen om förarutbildning.