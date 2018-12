Refreshments har inga planer på att lägga av: "När vi fyller 72 ska vi inte plåga folk längre"

Nästa år har det gått hela 30 år sedan The Refreshments drog sina första tre ackord i en replokal i Skutskär. Det ska firas 2019 med jubileumsturné under vår, sommar och höst. Redan nu räknar frontmannen Joakim Arnell kallt med att det också blir en sjuttonde Rock'n'roll X-Mas-turné till 2019, om alla medlemmar har hälsan i behåll.

– Vi är inte kända för att lägga om stilen och kommer inte göra så denna julturné heller. Det är upprockade jullåtar plockade från våra tre julplattor, eget material och lite lugnare finare bitar, tillsammans med låtar ur Nisse Hellbergs katalog.

Årets gästartist, den tomteluvsbojkottande Nisse Hellberg har varit med några gånger förr.

– Jag tycker det funkar bra mellan oss. Han kommer från Wilmer X som också lirar traditionell rock. Det blir en bra matchning. Och så trivs vi bra ihop också.

Några låtar som aldrig varit med tidigare blir det dock. Särskilt utrymme kommer ges åt Gävlebocken-hyllningen "The Billy Goat" som är The Refreshments enda släpp 2018. Dock är det endast en nymastrad singel som spelades in redan 2003.

Förutom Nisse är de två saxofonisterna i The Christmas Horns med på de 20 spelningarna som görs under 23 dagar på turnén vilken slutar två dagar innan julafton. Karlshamn är enda orten där julshowen tidigare inte gjort ett nedslag. För att tala om The Refreshments generellt har de ju varit i princip överallt i Sverige, men mest udda var ett mycket välkänt ställe.

– Vi spelade på Globen för tio år sedan under en fest för Coopmedlemmar. Vi hör ju liksom inte hemma där, så det var nog märkligast av alla gig vi gjort.

Till våren är ett nytt studioalbum med The Refreshments planerat för att rama in jubiléet. Annars är siktet inställt på att fortsätta ett bra tag till.

– Vi ger oss inte förrän 2039 då vi fyller 72 år har vi sagt. Då ska vi inte plåga folk längre, säger Joakim Arnell med ett skratt.