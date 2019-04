Professor i kriminologi om våld i nära relationer – det är den vanligaste riskfaktorn: "Man får inte stirra sig blind på det"

Gävleborg har sex brottsofferjourer. De samlas två gånger per år för utbildning. I helgen var det dags igen, den här gången på Scandic i Bollnäs.

– Vi vill stötta, inspirera och ge stöd. Det här är en uppmuntran för det jobb vi gör, säger Bengt Höglund, fortbildningsansvarig för Brottsofferjouren i Gävleborg.

Den första föreläsningen under de två utbildningsdagarna stod Henrik Belfrage för. Han är professor i kriminologi och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Föreläsningen heter "Att förstå offren och förövarna vid brott i nära relationer", och handlar bland annat om att få insikt i vilka personlighetstyper som använder våld i relationer oftare än andra.

Henrik Belfrage har bland annat gjort hundratals riskbedömningar av personer inom rättspsyk och kriminalvården.

– Jag tycker att det är viktigt att säga det i dag, för det är ofta där man möter förövare i partnervåld, säger han.

Först går han in på hur statistiken kring våld i nära relationer ser ut. Ungefär 40 000 polisanmälningar av våld mot kvinnor görs per år. Runt en till två kvinnor dödas per månad av en partner eller en före detta partner.

– De flesta fall känner myndigheterna till redan innan man hamnar där. Låt oss hoppas att det blir bättre, säger Henrik Belfrage.

Han säger att Socialstyrelsens arbete måste bli mer effektivt, och jämför det med sättet som liknande haverikommissioner arbetar i Nordamerika.

– Jag vill att man ska påbörja sitt arbete samtidigt som rättsprocessen startar, inte när den är över. Jag hoppas att man kan få lite fart på det snart.

Henrik Belfrage går även in på den vanligaste riskfaktorn vid dödligt våld. Deltagarna i rummet gissar, på svartsjuka och separation, som är med på listan, men inget lyckas pricka rätt.

– Tidigare fysiskt partnervåld. Men man får inte stirra sig blind på det heller, varje fall är unikt.

Han pratar också mycket om olika typer av personlighetsdrag som är särskilt vanliga vid våld i nära relationer. Psykopatiska drag är ett sådant och det är vanligt att störningen förr eller senare tar över.

– Unga intagna har sagt till mig att nu är det slut med kriminalitet. Man kanske har fru och barn och så vidare. Men alla som har sagt så har jag träffat igen, säger han.

Utöver föreläsningen med Henrik Belfrage har man också haft föreläsningar om bland annat migrationsproblem, stalkning och att bemöta personer som utsatts för sexuellt våld.