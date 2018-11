Krönika: Att resa ger ökad insikt

När jag satt där i bussen och vi närmade oss Stockholm slogs jag, som så många gånger tidigare, av hur stor och utbredd staden är. Det är hus precis överallt, hur stora som helst och hur många som helst, och de står så tätt, så tätt. Och femfiliga motorvägar med hur många bilar som helst. Och ännu fler hus och ännu fler bilar.

Det är ett myller utan like, och jag förundras över att det finns människor som uppenbarligen vill bo där och som dessutom ser det som något åtråvärt. Och ja, jag har bott i Stockholm vid två tillfällen och trivts bra, så jag är inte någon vrång storstadshatare.

Så traskade jag omkring på mässan i några timmar, och där var det också ett myller, hur trångt som helst, gigantiska köer till toaletterna och nästan omöjligt att hitta en sittplats för att få lite fika. Nåja, jag hade så klart jättetrevligt, men det var samtidigt tröttsamt, både för fötter och för hjärna.

Så in i bussen igen för hemresa, och när vi for genom Stockholm fick jag syn på en mycket vacker solnedgång, av det där slaget som får mig att rusa ut med kameran om jag är hemma. Men nu var det inte att tänka på att plåta. I och för sig hade det varit svårt eftersom jag satt i en buss med lortiga fönster och som dessutom for fram i hög fart. Men även om jag hade fått kliva ur med kameran hade det varit omöjligt att få till någon hyfsad bild. Överallt var det hus som skymde, eller gigantiska kraftledningar. Inte som hemma, där björkar och granar bildar effektfull förgrund till färgerna på himlen.

Och när jag kom hem igen efter resan och gick på hundpromenad i beckmörkret slogs jag av hur lyckligt lottad jag är. Vi var utrustade med reflexvästar och pannlampa, och eventuella bilister på byvägen tog det så försiktigt när de såg vårt lysande gäng. Det var alldeles tyst, och på himlen såg jag hur många stjärnor som helst, en omöjlighet om man bor i storstad.

Okej, bor man i glesbygd är man ju inte bortskämd med service. Där finns ingen kollektivtrafik att tala om, butiker stänger, vården har problem, skolor läggs ned, det är svårt att få jobb, och inte kan jag springa på Operan heller. Men jag har nära till skogen, för att plocka svamp, för att promenera och låta hundarna härja runt, för att bara njuta av tystnaden och få frid i själen. Så jag är lyckligt lottad. Och vill jag lyssna på opera behöver jag ju bara sätta på en cd eller en dvd.

Visst, det kan vara kul att besöka storstaden ibland, men allra bäst är att åka hem igen och inse hur bra man har trots allt har det. Det ska jag komma ihåg nästa gång jag börjar gnälla över mörker och dålig service i glesbygden.

Ingegerd Mickelz