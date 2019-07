Ingen utbyggnad av Izoli's än – nej från kommunen: "Vi kan inte stressa"

I april berättade Khaled Izoli att han har planer på att bygga ut Izoli's kolgrill och bar i Bollnäs. Planen var en ny lounge i våningen ovanför restaurangen och en uteservering på taket till glasverandan som man byggde under 2017.

– Det finns redan några restauranger, ett dansställe och en sportbar. Men en mysig lounge tycker jag saknas, sa Khaled Izoli, som äger Izoli's, då.

Något besked från kommunen hade inte kommit då. Ansökan om bygglov lämnades in redan under 2018. Invändningar mot bygglovet kom in i början av året, med motiveringen att ljudnivån redan i dagsläget är hög.

Bollnäs kommun har beslutat att inte bevilja ett bygglov. Orsaken är de synpunkter som lämnats in av boende i närområdet, berättar Khaled Izoli.

– Jag har fått avslag, så jag har inte fått något bygglov än.

Planerna för restaurangen finns kvar. Men Khaled Izoli berättar att de kommer läggas på is över sommaren.

– Det finns mycket annat att göra nu. Vi har inte riktigt tid med det där, det är mycket fokus på Wärdshuset också (Arbrå Wärdshus, som han också driver, reds. anm.)

Tiden för att överklaga Bollnäs kommuns beslut har gått ut. Därför måste en ny ansökan lämnas in.

– Men det får bli till hösten. Det är lite mycket nu och vi kan inte stressa. Det är högsäsong, full rulle, säger Khaled Izoli.

Att inte stressa fram något gäller också för tacobaren, som ska öppna på Brogatan. Ett datum för öppning är inte satt.

– Jag kan inte lova något om den. Vi har ett varumärke som vi har byggt upp i flera år och vi kan inte öppna bara för att. Det måste vara perfekt, säger Khaled Izoli.