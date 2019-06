Fokus på sommarvikariers rättigheter – LO besökte Bollnäs

Representanterna från LO består av Elias Persson som arbetar på Handelsanställdas förbund, Ellen Värnbrink Forsman som jobbar i butik och Cecilia Klar likaså. Innan Bollnäs har gänget varit i Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, och Ljusdal för att tala med vikarier på olika arbetsplatser.

Informationskampanjen går ut på att representanterna ska informera unga sommarjobbare om rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.

–Det gäller bland annat vad de ska tänka på när det kommer till anställningsbevis, ha koll på semesterersättning, att de får lönespecifikationer en gång i månaden och alla de här grundläggande sakerna, säger Elias Persson.

Enligt Elias syns trender ute på arbetsmarknaden att just unga lätt blir utnyttjade som arbetskraft och har varit så under en längre tid. Därför har kampanjen funnits i flera år för att se till att vikarier får rätt information från början

– Det kan handla om att de, till exempel, inte får korrekta löner eller så skippar de att skriva på anställningsbevis, säger Elias Persson.

Det är även vanligt att vissa arbetsplatser låter unga jobba gratis under en testperiod, speciellt under somrarna.

– Arbetsledarna kan ta in dem gratis och fungerar det inget bra så får de inte vara kvar, fungerar det bra så tar de in dem och så täcker de upp en semesterperiod. Det kanske inte är så vanligt just i Bollnäs men i landet i stort förekommer det, säger Elias Persson.

Hittills har ändå responsen från vikarierna varit mestadels positiv, både när det gäller arbetsförhållanden och uppfattningen kring LO:s arbete.

– Vi har aldrig fått någon känsla av att de tycker att det är jobbigt att vi kommer, utan de är oftast glada, säger Ellen Värnbrink Forsman.

