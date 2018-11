Efter tumulten i fullmäktige – Renöfält (C) anklagar S och V för demokratiskt fulspel

Läs även: Röstkuppen: Erika Engberg (S) bemöter kritiken: "Handlade om förtroendet för vissa personer

Dagen efter fullmäktigesammanträdet, där Bengt-Olov Renöfält (C) under kuppartade former blev snuvad på oppositionsrådsposten av Anna-Lena Vestin (V), har besvikelsen bytts mot ilska.

Målet för hans irritation riktas i huvudsak mot Socialdemokraterna, som genom att lägga sig i omröstningen om oppositionsrådsposten, gick emot den praxis som brukar råda vid ett sådant val.

– Normalt sett lägger majoriteten ner sina rösten när oppositionen gör sina val. Men det var ju bara åtta stycken som gjorde det. Och det finns 14 socialdemokrater. Därmed kan jag med säkerhet veta att minst sex stycken socialdemokrater valde att lägga sig i omröstningen, men förmodligen var det många fler, säger han och fortsätter:

– Oppositionens roll är att kritiskt granska makten. Men nu har de själva valt vem som ska granska dem själva. Så ska det inte vara. Det strider mot all etik och moral att välja sin egen motståndare. De har satt demokratin ur spel.

Enligt Bengt-Olov Renöfält fanns en överenskommelse skriven mellan alla oppositionspartier, förutom SD, om att stå bakom de namn som förhandlats fram för alla olika poster i kommunens nämnder och styrelser.

Att under pågående möte ändra sig och föreslå andra kandidater, som enligt honom dessutom går igenom tack vare hemligt framförhandlad rösthjälp från majoriteten, tycker han är under all kritik.

– Det bryter mot hederskodexen. Det var utan tvekan en välplanerad kupp, säger Bengt-Olov Renöfält.

Att kommunalrådet Marie Centerwall (S) dessutom gratulerade det nyblivna oppositionsrådet Anna-Lena Vestin på Facebook, strödde ännu mer salt i såren.

– Det var riktigt uselt gjort, säger Bengt-Olov Renöfält.

Det politiska rävspelet som oppositionen i allmänhet, och han själv i synnerhet, blev utsatt för tror han dessutom spär på ett redan befintligt politikerförakt än mer.

– Det här undergräver inte bara mitt förtroende för Socialdemokraterna, utan jag tror även det här försämrar medborgarnas förtroende för Socialdemokraterna avsevärt.

Det var riktigt uselt gjort

Hur Centerpartiet ska hämta sig från nederlaget vet han ännu inte. Men han tror den enda, och rätta vägen, för att komma på fötter igen är fortsatt idogt arbete.

– Vi ska fortsätta att jobba på så hårt vi orkar. Vi kommer bita ihop och komma igen, säger han.

Att Bengt-Olov Renöfält haft som mål att bli heltidspolitiker, vilket hade blivit verklighet om inte den kuppartade omröstningen skett, hymlar han inte med. Trots nederlaget finns målet kvar.

– Jag vill fortfarande driva så mycket centerpolitik som möjligt.

Men att det, någon gång i framtiden, ska kunna göras tillsammans med Socialdemokraterna har han i dagsläget svårt att tro.

– Hittills har jag sett Socialdemokraterna som ett schysst parti, även om vi inte tyckt lika i alla frågor. Men nu vet jag att man inte kan lita på dem överhuvudtaget.