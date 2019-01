Bollnäskillen Hampus Hedberg i New York: "Målning är ett annat språk"

Hampus har alltid målat, så länge han kan minnas. Som ung vuxen ritade han mest med sprejflaska och även en del digitalt, men sen sålde han ritplattan och upptäckte akrylfärg, vilket han tänkte sig fortsätta med. Men det kändes inte helt rätt. I våras, när han kom att prova oljefärg, uppstod något helt annat.

– Jag älskade det!

Tidigare under våren åkte Hampus till USA, för att resa runt och för att hälsa på sin gammelfaster Diane, som bor i Brooklyn.

– Vi hade aldrig träffats tidigare, bara pratat i telefon en gång. Det tog en dag, sen klickade det mellan oss. Hon är min familj. Hon är en riktig "old school boss lady" vart hon än går. 82 år gammal. Vi är ganska lika, men som hon sa "something else meets something else".

Tack vare den fina kontakten Hampus och hans gammelfaster fick, återvände han dit under hösten, och det var då han verkligen satte i gång att producera.

– Hon bor i ett trevåningshus, så jag har min lilla ateljé i källaren, säger Hampus, som dock drömmer om större utrymme:

– Jag skulle vilja ha ett stort loft, med plats för 50-60 tavlor samtidigt. Målningarna, ett par högtalare och ett piano. Jag skulle gå runt och måla lite på alla tavlor.

Det är så han gör, Hampus. Han målar inte en tavla i taget, tills den är klar, utan flera samtidigt. Han kan måla om och måla över flera gånger.

– Jag målar tills det är rätt.

Hampus tavlor är färgstarka och innehåller alltid människor.

– Jag brukar måla som flera scener ur en film som rullar i mitt huvud. Därför kan det vara lite kaotiska motiv.

Hampus har inte gått någon konstskola, utan är självlärd.

En dag i Brooklyn satt Hampus på en bar och började prata med en man, Andrew. Hampus visade i sin mobil upp foton av ett par målningar han gjort.

– Andrew blev tagen av det han såg, och så visade han målningarna för andra i baren.

Det var det första steget på vad som kom att bli en vänskap. Senare visade det sig att Andrew hade kontakt med folk som jobbar på Brooklyn museum, så han skrev ut bilderna och gjorde en liten presentation av Hampus.

Under julen var Hampus hemma i Bollnäs för att fira jul, men i mitten av januari åkte han tillbaka till Brooklyn.

– Det finns mycket möjligheter i New York. Det är ett snabbt tempo och det håller mig fokuserad. Målandet är det samma var jag än befinner mig, men det händer mer runt omkring i New York. Och mycket är det för min fasters skull. Jag vill vara där och hänga med henne.

Hampus betar av alla gallerier på Lower East side på Manhattan, för att se om han kanske kan få in sin konst på något av dem. Han har en broschyr med en förteckning över alla, och där har han bockat för de han redan har besökt.

För Hampus handlar målandet om att prata från sitt hjärta.

– Målning är för mig som ett andra språk. Jag försöker gå så djupt som möjligt.

Ett av Hampus mål just nu är att få kontakt med något galleri i New York, för att på så sätt kanske få någon som vill sponsra ett arbetsvisum på sikt. .

– Jag tror att jag 2020 har lyckats med det, och att jag då också har en studio.