Bollnäs förändrar i truppen – Spinnars tillbaka: "Enbart som en backup"

Bollnäs har spelat åtta matcher i elitserien och parkerar just nu på en fjärdeplats i tabellen. Men det hindrar inte klubben från att göra två förändringar i truppen inför fredagens derby mot Edsbyn.

Anton Dahlberg har inte fått någon speltid alls senaste veckorna och är klar för en övergång till Rättvik.

– Anton var med och spelade med oss under försäsongen. Men sedan man gjorde om reglerna kring junioråldern har vi just nu två seniorer på läktaren i varje match. Han är i stadiet i sin karriär där han behöver och vill ha mer speltid och då tänker vi inte stå i vägen. Han konkurrerar också med (Per) Hellmyrs och (Samuli) Helavouri och det är tufft, säger Svenne Olsson.

– Han kommer att spela med Rättvik i helgen för att få ett par bra matcher i allsvenskan och kan lika gärna vara tillbaka hos oss i nästa vecka.

I april 2018 meddelade Anders Spinnars att han lägger skridskorna på hyllan efter en framgångsrik karriär med SM-finaler och VM-finaler på meritlistan. Det senaste året har han hållit igång med med fotboll i Rengsjö (9 matcher i division 5) och spel med Bollnäs samarbetsklubb Snoddas BK i division 1.

Nu är han alltså tillbaka och under onsdagen registrerades en övergång mellan Snoddas och Bollnäs GIF.

Men tränaren Svenne Olsson tonar ner förhoppningarna om att få se 36-åringen i Bollnäströjan igen.

– Det är väldigt tätt med matcher i november samtidigt som det tar fyra dagar att få klart med en övergång fram och tillbaka. Och om något skulle hända, ett par skador eller sjukdomar i laget, hinner vi inte skriva tillbaka Anton (Dahlberg) alla gånger. Då har vi i alla fall en möjlighet att med kort varsel och om allt stämmer att kunna ha med Spinnars som en reserv på bänken. Jag vill betona att det är i så fall i sämsta tänkbara läge.

Det är alltså inte aktuellt med spel just nu?

- Nej, nej, nej. Det är enbart som en backup vid ett eventuellt krisläge. Vårt mål är att han inte kommer att spela. Anton kommer att fortsätta träna med oss och Spinnars med Snoddas, säger Svenne Olsson.