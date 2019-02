Sista ordet är sagt – det blir ingen fjällresa: "De letade efter argument till att vi inte skulle kunna åka"

Strax före jul fick de första gången beskedet att de inte fick åka på fjällresan, trots att de då redan var i full gång med att jobba in pengar till den. Efter det har pengarna fortsatt strömma in och nu har man fått in tillräckligt för att ingen av ungdomarna heller ska behöva lägga till några egenavgifter.

Tack vare sponsorer var man lovade 47 000 kronor. Resterande summa för att komma upp i de 60 000 kronor som resan skulle kosta har de själva jobbat in och fortfarande fanns tid att jobba in ännu mer.

– Det känns för jävligt, säger Anton Rosenborg, en av ungdomarna. Här har vi kämpat tillsammans för att få ihop pengarna och så får vi inte åka ändå.

Men trots att de även presenterat sina argument för att få åka på resan för cheferna på kulturenheten så blir det ingen resa.

– De sa inte att "ni får inte åka", men det kändes ändå som att de letade efter argument till att vi inte skulle kunna åka, säger Anton Rosenborg. De krävde till slut att andra fritidsledare än de som jobbat med oss skulle åka med på själva resan.

Nu verkar det alltså helt klart att det inte blir någon resa.

– Det skulle i så fall vara om de genomför den på egen hand, exempelvis genom att några föräldrar följer med dem, säger Fredrik Brodin, chef för fritidsledarna i Bollnäs kommun.

Han berättar att man haft ett möte med ungdomarna där man förklarat sin ståndpunkt och där även ungdomarna har fått redogöra för sina argument emot detta.

– De var mycket ambitiösa och drivna och jag är imponerad av deras redogörelse, säger Fredrik Brodin.

Men någon resa blir det alltså ändå inte?

– Vi är mitt i en förändringsprocess där vi ska utveckla verksamheten, konstaterar Fredrik Brodin. Vi hade en tänkbar lösning, som vi presenterade under ett möte med fritidsledarna, där vi eventuellt skulle kunna genomföra en resa fast att vi då ville involvera hela arbetsgruppen. Men alla i arbetsgruppen var inte med på det.

Men enligt fritidsledarna själva var alla i arbetsgruppen överens. Det berättar Peter Håkansson, en av de fritidsledare som jobbat med projektet.

– Det man ville göra var att byta ut oss tre fritidsledare, som jobbat tillsammans med det här under en ganska lång period, mot två andra när det väl skulle bli dags för själva resan, säger Peter.

Ingen i arbetsgruppen såg heller någon anledning att involvera andra personer i projektet.

– Nej, inte när det hade kommit så pass långt som det hade gjort, säger Peter Håkansson. De två som skulle ersätta de som från början ansvarat för projektet kände sig obekväma med uppgiften och förstod inte anledningen.

Han menar också att en resa med föräldrar i stället för fritidsledare är ogenomförbar.

– Sponsorerna kopplar ihop det med att utbildade kommunala fritidsledare åker med, eftersom det handlar om ett samarbete mellan sponsorer och fritidsgårdarna som också innefattar andra saker. Försvinner fritidsgårdarna ur bilden så finns inte lägre den kopplingen.