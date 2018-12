Sebastian Stakset bytte kriminaliteten mot kristendomen – nu kommer han till Bollnäs

Under åtta år var Sebastian Stakset med i den omtalade och hyllade hiphopgruppen Kartellen, då under artistnamnet Sebbe Staxx. Under sommaren 2015 uppträdde de i Bollnäs, men det är inget som frontmannen kommer ihåg i dag.

– Jag minns faktiskt inte. Det där var innan jag blev fri, säger han.

Lite mer än ett halvår senare bröt Sebastian Stakset nämligen med det gamla livet som till stor del kretsade kring kriminalitet och missbruk. Han slutade i Kartellen, tog Jesus till sig och har sedan dess fortsatt att göra musik under sitt eget namn. Han har också skrivit böcker och föreläst om sitt liv.

I år släppte han till exempel självbiografin Bara ljuset kan besegra mörkret, som också är titeln på den föreläsning som han ska hålla när han på lördag återvänder till Bollnäs.

– Jag tror att jag kommer att prata om min resa till frihet, hur man kan få ett nytt liv hur trasig man än är, säger Sebastian Stakset.

Vad är syftet med föreläsningen på lördag?

– Det är att människor som sitter fast i mörkret, som är fyllda med ångest och är deprimerade och mår dåligt ska hitta hopp och börja må bättre, säger Sebastian Stakset.

För att hjälpa människor med just det berättar han om sin egen väg till ljuset – hur tron har hjälpt honom.

– Jag presenterar Jesus för att det är Jesus som räddat mitt liv. Det är den väg som jag har tagit och det var där jag hittade mitt ljus, säger Sebastian Stakset.

I september i år släppte han sitt senaste album, Genom eld och vatten, och artisten berättar att lördagskvällen förmodligen kommer innehålla en del musik också.

– Jag gör ju musik nu för att det finns så mycket som är negativt och mörkt. Jag gjorde själv så förr, nu vill jag göra musik för att bygga människor.