Så gör du för att läsa allt på sajten – kurser och öppen dörr hjälper nyfikna läsare

Världen blir allt mer digitaliserad och kanske särskilt mediebranschen. Men för många, särskilt äldre människor, är det inga självklarheter att ta del av alla digitala lösningar.

Man kan vara prenumerant på papperstidning och ändå inte kunna ta del av allt digitalt material som ingår, till exempel helahälsingland.se, bandypuls.se och alla andra titlar i Mittmedias utbud. Ofta handlar det om bristande teknikkunskaper.

För att råda bot på detta har Hälsinglands fyra dagstidningar (Ljusnan, Söderhamns-Kuriren, Ljusdals-Posten och Hudiksvalls Tidning) tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, nu ett antal kurser runt om i landskapet. Vid dessa vill man kunna hjälpa de som inte riktigt behärskar sin surfplatta, dator eller mobil.

På Ljusnans redaktion i Bollnäs hölls dessutom öppen dörr under torsdagen. Alla som ville kunde komma in och få hjälp att logga in på sin egen läsplatta eller mobil och det var åtskilliga som tog tillfället i akt.

– Vi vill kunna läsa e-tidningen i mobilen, säger Gösta Edholm som tillsammans med hustrun Ulla fick hjälp av Jennie Majgren att logga in.

Gösta och Ulla är också två av dem som har anmält sig till kurserna.

– Fast nu har vi ju fått så mycket hjälp att kursen kanske inte behövs, säger Ulla Edholm och skrattar.

Att kurserna verkligen behövs märks på att alla kurstillfällen redan i princip är fullbokade.

– Men vi siktar på att hålla fler kurstillfällen, säger Jennie Majgren.