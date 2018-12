Niklas Strömstedts tände ett ljus i mörkret – och fick publiken med sig

Salen är fullsatt och Niklas Strömstedt har publiken med sig under sin julshow. Musikerna på scenen överraskar med att växla mellan olika instrument och ge vacker stämsång, och mellan låtarna bjuds livsåskådningar, personliga incidenter och en massa massa jul.

Niklas Strömstedt beklagar sig över att han får vara tomte varje år, samtidigt som han rekommenderar alla i samma sits att köpa en egen tomtedräkt.

– ... så man slipper stå i en skrubb någonstans och krångla sig i en dräkt med gammal intorkad glögg i.

Jullåtar som Have yourself a merry little christmas och Fairytail of New York har fått ny svensk text och salen gungar av känsla. Strömstedts egna gamla hits har fått ny spännande tappning. Var du än går har blivit en countrydänga. Förlorad igen inleds vackert med komp av cello och fiol innan den förvandlas till Western-rock.

Julklappar stöts och blöts. Niklas Strömstedt säger att tid är det finaste som man kan ge en annan människa. Att närvaron sällan finns där i dagens samhälle. Hemma från soffan kan han köpa nya boots i London, kolla upp de bästa musikaffärerna i New York och samtidigt följa AIK:s väg mot SM guld, medan hans hustru går på husvisning på Gotland via telefonen.

– Vi måste boka en resa för att umgås. Och när vi är ute och reser dokumenterar och uppdaterar vi våra upplevelser i sociala medier, och tänker att på planet hem, då... Men då har de WiFi på planet, säger Niklas Strömstedt.

Publiken skrattar.

Tänd ett ljus är en av kvällens höjdpunkter, och Niklas Strömstedt tände nog ett och annat ljus i publikens hjärtan under kvällen.

