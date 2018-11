Lindsay Lohan, en förpackad kniv och en spöklik roddtur – när Gävle konstskola kommer till Bollnäs konsthall

Gävle konstskola är en del av Bollnäs folkhögskola, och det är nu andra gången som konsthallen i Bollnäs är värd för en utställning ihop med den förberedande konstutbildningen i Gävle. Många av eleverna går sedan vidare till högre studier och årets valda trio är inte fy skam.

Elin Elfström, som kommer från Gävle, bor numera i Stockholm. Hon gick Umeå Konsthögskola och har även studerat i Hanoi och Wien. Hon hör till den första generationen som växt upp med internet, digitalkameror och närgångna kändisbilder. Här låter hon förbrukade mobiltelefoner, smink, pärlor och billiga smycken lagras i betong, som ett arkeologiskt lager över en tid.

Elin Elfström har också gått in i skvallerpressens bildvärld där det gäller att skildra kändisarna, läs kvinnorna, i så ofördelaktig dager som möjligt. Jag ser hennes små hjärtskärande porträtt, målat på glas, av Anna-Nicole Smith och hennes baby, Lindsay Lohan i rosa och en bild av Paris Hilton och Britney Spears med baby.

Erik Uddén, som växte upp i Söderhamn, gick ut Gävle konstskola 2016, då han också uppmärksammades extra på Länskonst i Sandviken. Nu bor han i Malmö och studerar andra året Fri konst på Konsthögskolan. Han har också fått Karin och Erik Engmans stipendium i år, för konstnärer med anknytning till Gävle.

Hans stora målningar som nu visas på Bollnäs konsthall är verkligen anslående. Han utgår från gamla bilder ur ett fotoarkiv som speglar vardagsliv i Söderhamn och Gävleborg under 150 år. Fotografierna bildar en motivgrund till stora målningar där tiden sedan lagrats ovanpå i olja och akryl, spackel och sprayfärg. Just tiden och vad den gör med oss är ett tema – var vi kommer ifrån och hur vi förhåller oss till vårt ursprung.

I ett anslående verk, The dept, sitter tre personer i en roddbåt på en sjö. En från början kanske rofylld bild, som här får flera lager ångest och tolkningar. Titeln, som betyder Skulden, gör att jag funderar över barnet och kvinnan som ror medan mannen i fören sitter overksam. Jag tänker på min första läseboks bild av "Far ror" och "Mor är rar". Det finns en osäkerhet i bilden, där de mörka färgerna och närmast hotfulla blänket i vattnet drar associationerna bort från idyllen. (Sedan ser jag på internet att målningen får namnet The debut i en annan utställningspresentation, och då blir tolkningen helt annorlunda. Så spännande kan konst vara!)

I samma rum hänger Intermezzo, där han använt gamla trasmattor, som han monterat på en träram och sedan tillfört färg och spackel. Ett återbruk i flera omgångar, trasmattorna i sig har ju en gång gett gamla utslitna kläder och tyger en ny användning. Ytterligare tre målningar i konsthallens stora galleri visar intressanta tidslager och nytolkningar.

Den tredje konstnären, Kristin Wiking, kommer från Hedesunda, men bor och arbetar i Helsingfors sedan 2010, där hon tog sin magisterexamen vid Bildkonstakademin. Hon arbetar i olika medier som skulptur, installation, mekanik, ljus och ljud.

Här har hon skapat ett videoverk, Kniven, med några enkla, bulliga dockfigurer som diskuterar, resonerar och gnabbas medan de undersöker ett paket som dimper ner. Paketet innehåller en beställd kniv, men hur ska de öppna det - utan kniv? Det är en lekfull gestaltning, där skådespelarna i svart satt fast dockorna framför sig så att rörelsemönstret blir naturligt trots dockornas enkla utförande.

Utställning

Konstskolan Gävle c/o Bollnäs konsthall

Konstnärer: Elin Elfström, Erik Uddén och Kristin Wiking

Pågår: 1/12–28/12