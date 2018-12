Fartfylld rockkonsert när The Refreshments och Nisse Hellberg spelade in julen

Många valde nog att stanna hemma under fredagskvällen för att dona undan det sista julstöket innan måndagen, men runt 300 personer hade ändå tagit sig till Kulturhuset i Bollnäs för att se en rockig julkonsert.

Där hade nämligen The Refreshments gjort ett stopp på sin turné med julshowen Rock 'n' roll x-mas.

Med sig hade Gävlebandet, som firar 30 år under 2019, blåsare från The X-mas Horns och Nisse Hellberg från Wilmer X, Malmöbandet som i sin tur firar 40 år i år. Tillsammans bjöd de på en show med bland annat låtar från The Refreshments tre julalbum.

Vanligtvis spelar Mats Forsberg trummor i The Refreshment, men han var för kvällen ersatt av Björn Vitanen. Anledningen till det, förklarade frontmannen Joakim Arnell, var att Mats Forsberg bara några kvällar tidigare blivit nedslagen och skadat sig så pass illa att han lades in på sjukhus med en liten hjärnblödning.

Joakim Arnell försäkrade dock publiken om att bandkamraten kommer återhämta sig men att han behövde några veckors vila.

Konserten på Kulturhuset i Bollnäs var den nittonde och nästa sista på Rock 'n' roll x-mas-turnén som avslutas i Västerås under söndagen. The Refreshments, Nisse Hellberg och blåsarna från The X-mas Horns har då varit ute på vägarna i en dryg månad.