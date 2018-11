Drag under jazzklubbens säsongsfinal: "Vi har haft en fantastisk höst"

Extrastolar fick bäras in för att publiken skulle få plats i Peter Stormaresalen under Bollnäs jazzklubbs säsongsfinal. Inledde gjorde jazzmusikerna i Dagmars kvintett från Bollnäs folkhögskola. Musiken var själfull och Maria Hedbergs röst är unik och vacker.

– Vi har alltid förband från folkhögskolan. De brukar vara väldigt duktiga, och det är roligt att fler och fler tjejer spelar jazz, säger Anders Lindblom i jazzklubben.

Klubben är nöjda med hösten.

– Den har varit fantastisk. Högklassig jazz som började med Viktoria Tolstoy. Även då blev det fullsatt så vi fick ta in fler stolar, säger jazzklubbens Gun-Inger Framin.

Dagens huvudattraktion är Ida Bang and the Blue Tears, som drar igång publiken med tung blues blues och rytmiskt handklapp. Ida Bang har besökt kulturhuset förut, för ett par år sedan med sitt band Ladies Got the Blues.

– Det är så roligt att vara tillbaka här i Bollnäs, säger hon från scenen innan hon drar igång nästa fartiga rocklåt.

Många av besökarna i lokalen är från folkhögskolan. Moa Bellander och Fanny Nilsson går singer songwriterlinjen medan Kentara Ragert går jazzlinjen. De är glada att de får gå gratis på Jazzklubbens konserter.

– De spelar skitbra, man blir inspirerad av att lyssna, säger Kentara Ragert.

Nu blickar jazzklubben framåt. Georg Riedel, Open Trio och Meta Roos är några av artisterna som kommer att finnas med i vårens program.