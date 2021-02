Bokhandlaren förbereder för rea – ommöblerat och dörrvakt: "I år blir det ingen normal fest"

Det är full fart på Ericssons bokhandel i Ljusdal. På tisdag startar en av butikens viktigaste perioder – årets bokrea.

Bokhandlaren Eva Nordgren berättar att bokrean och julen är butikens viktigaste dagar.

– Det betyder jättemycket. Nu efter jul är det lugnare, så bokrean blir en fest. Fast i år blir det ingen normal fest.

Ericssons bokhandel har ställt om med anledning av pandemin. På tisdagen kommer de ha utökade öppettider, de har satsat på förhandsbokning där det bara är för kunden att komma och hämta sin beställning, och man har förändrat inne i butiken.

– Vi har möblerat om och spridit ut rean till hela butiken. Det blir annorlunda gentemot andra år. Sen har vi max 15 personer inne i butiken samtidigt och en dörrvakt kommer se till att detta följs. Kunderna är medvetna vid det här laget, så jag är inte orolig att det ska bli trångt.

Hur ser det ut i butiken under bokrean ett vanligt år?

– Då brukar det vara hårt tryck, speciellt den första veckan. Det går knappt att gå här inne då, det är trångt. Ja, i år blir det annorlunda.

Bokrean är en tid då många passar på att gå in och titta på böcker, andra har spanat in vad de ska köpa redan innan. Vi frågar Eva Nordgren om det finns någon viss trend just nu, och böcker hon tror kommer sälja extra bra.

– Varje år är det alltid böcker om historia som går bra på rean. Jag vet inte riktigt varför, kanske att de är dyrare i vanliga fall så man passar på? Annars är det barnböcker som går bra också.