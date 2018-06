Blixtoväder drog fram över Hälsingland – larm om skogsbrand på flera platser: "Det är kaos"

Det första larmet som nådde SOS gäller området söder om Norrhavrasjön i Bjuråker, Hudiksvalls kommun. Där har inringaren sett en blixt slå ner i marken och därefter har rök setts stiga från platsen.

Det andra larmet kom från Hassela i Nordanstigs kommun. Där ska det, enligt larmet, ha blixtrat mycket i området kring Fagernäs. Rök från ett 100 meter brett område har setts.

Uppdatering

Strax efter klockan 17 kom ytterligare ett larm om en skogsbrand, även denna i Bjuråker men i närheten av Västerstråsjö.

– Vi har mycket att göra just nu, vi har fyra ärenden som skogsbrand på samma gång, sa insatsledare Pär Mossnelid vid Norrhälsinge räddningstjänst.

Uppdatering

Klockan 18.55 uppdaterade SOS informationen om bränderna i Hälsingland. Vid den befarade branden i Ytterhavra i Bjuråker har inrnigaren sett rök stiga från platsen, men räddningstjänsten har inte kommit fram.

Söder om Norrhavrasjön brinner det på olika platser efter ett blixtnedslag och där jobbar räddningstjänsten med släckningsarbete.

I Fagernäs, i området kring Hassela, har personen som larmat sett rök efter att det blixtrat i området. Räddningstjänsten var vid 18-tiden inte framme på platsen.

Uppdatering

Tidigare under dagen larmades räddningstjänsterna i Edsbyn och Alfta till en skogsbrand i Portholmarna, mellan nedre Tälningsån och Räfsen. Där meddelade insatsledare Pär Wikblad vid 16-tiden att läget var under kontroll men att han då fått rapporter om att åska och regn dragit in över området.

SOS meddelade vi 18-tiden att samtliga från Edsbyns och Alftas räddningstjänst lämnat platsen.

Uppdatering

Strax efter klockan 19 jobbade Norrhälsinge räddningstjänst med fyra bränder samtidigt, men två av dessa hade man ännu inte kommit fram till.

– Ja, vad ska jag säga... det är kaos. Vi har fyra pågående bränder och vi har styrkor på plats vid två av dem. En tredje styrka är på väg ut och så har vi tagit hjälp av Ljusdals räddningstjänst till den fjärde branden, sa Pär Mossnelid vid Norrhälsinge räddningstjänst.

Uppdatering

Klockan 19:14 larmades räddningstjänsten i Söderhamn till en markbrand som uppstått efter ett blixtnedslag. Enligt larmet ska det brinna i området kring Askesta, vid Söderala.