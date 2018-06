Blixtoväder drar fram över Hälsingland – larm om skogsbrand på flera platser: "Mycket att göra just nu"

Det första larmet som nådde SOS gäller området söder om Norrhavrasjön i Bjuråker, Hudiksvalls kommun. Där har inringaren sett en blixt slå ner i marken och därefter har rök setts stiga från platsen.

Det andra larmet kom från Hassela i Nordanstigs kommun. Där ska det, enligt larmet, blixtra mycket i området kring Fagernäs. Rök från ett 100 meter brett område har setts.

Strax efter klockan 17 kom ytterligare ett larm om en skogsbrand, däven denna i Bjuråker men i närheten av Västerstråsjö.

– Vi har mycket att göra just nu, vi har fyra ärenden som skogsbrand på samma gång. Det är två stycken upp mot Hassela och två i Bjuråker, sa insatsledare Pär Mossnelid vid Norrhälsinge räddningstjänst.

Klockan 18.55 uppdaterade SOS informationen om bränderna i Hälsingland. Vid den befarade branden i Ytterhavra i Bjuråker. Inringaren har sett rök stiga från platsen, men räddningstjänsten har inte kommit fram.

Söder om Norrhavrasjön brinner det på olika platser efter ett blixtnedslag och där jobbar räddningstjänsten med släckningsarbete.

I Fagernäs, i området kring Hassela, har personen som larmat sett rök efter att det blixtrat i området. Räddningstjänsten var vid 18-tiden inte framme på platsen.

Tidigare under dagen larmades räddningstjänsterna i Edsbyn och Alfta till en skogsbrand i Portholmarna, mellan nedre Tälningsån och Räfsen. Där meddelade insatsledare Pär Wikblad vid 16-tiden att läget var under kontroll men att han då fått rapporter om att åska och regn dragit in över området.

SOS meddelade vi 18-tiden att räddningstjänsten lämnat platsen.

Ytterhavra

Inringaren har sett rök, i riktning mot delsbo. Inte framme på platsen.

Söder om Norrhavrasjön17:48: Blixnedslag, räddningstjänsten på plats. Brinner lite runt om i närområdet. Jobbar med släckningsarbetet.

HASSELAFagernäsBlixtrat i området. Utlarmade men inte på plats.