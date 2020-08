Black metal-killen som blev folkmusiker – men metalhjärtat pumpar fortfarande på

Thomas von Wachenfeldt är en universitetslektor som är bosatt i Bergsjö. Han visar runt i sitt hus där retron möter det moderna på ett väldigt smakfullt sätt.

– Jag tror köket var en ladugård förr i tiden. Vi har bevarat några delar av byggnaden men byggt ut några delar, berättar han.

Utöver läraryrket, där han bland annat undervisar i musikteori och musikhistoria, är han musiker och producent. Han har spelat in ett stort antal skivor i sin karriär och många av dem är gjorda i hans studio hemma på gården i Bergsjö.

– Jag jobbar mycket med musiker som ber mig lägga fiol på deras låtar eller producera skivor åt dem. Jag har bedrivit forskning om musikkulturer och varför människor inom de olika kulturerna är som de är, förklarar Thomas.

För allmänheten är han känd som spelman och folkmusiker, men hans musikaliska bakgrund hör inte hemma inom folkmusiken.

– Som ung började jag lyssna på pappas hårdrocksskivor. Efter ett tag kom jag in på lite hårdare musik med band som Metallica och Slayer, men det var när jag hörde bandet Entombed som jag hittade hem på riktigt, berättar Thomas.

Det var Entombed som fick in honom i metalgenren och det var även inom den som en tolvårig Thomas startade sitt första band.

– Jag och min barndomsvän Mathias Klint spelade gitarr men vi kom överens om att han skulle spela trummor istället, förklarar Thomas.

Gitarren byttes i de senare tonåren ut mot fiolen och metalmusiken byttes ut mot folkmusik.

– Folkmusiken har så mycket historia i Sverige. Jag tror det var just det som gjorde att jag fick intresse för den, men metal är fortfarande bland det bästa jag vet, konstaterar Thomas.

Det finns många likheter mellan folk- och metalmusik berättar Thomas.

– Det finns ett mörker och något sublimt som jag lockas av i musiken, den är mystisk och förförisk. Många folkmusikstycken har ett tema med djävlar, häxor och andra onaturliga fenomen. Jag är en riktig skräckfilmsfantast och det speglar nog av sig på min musiksmak.

Under 90-talet gjorde black metalanhängare sig skyldiga till kyrkobränder runt om i Skandinavien, men det lockade aldrig Thomas.

– Jag var aldrig med i den innersta kretsen. Jag hade bekanta som pratade om att bränna ner kyrkor och sånt men det var inget för mig. Jag nöjde mig med att lyssna på musiken, berättar Thomas.

Men en kille i Bergsjö med långt hår och svarta kläder gick inte obemärkt förbi.

– Det gick rykten i byn om att jag var knarkare och satanist. Men faktum är att jag var lite av en nörd. Jag drack inte en droppe alkohol innan jag fyllde 18 år och satt mest hemma på mitt rum och spelade in musik, säger Thomas.

Det var efter gymnasietiden som musikteorin och den klassiska musiken kom in i hans liv på riktigt när han började studera vid Bollnäs folkhögskola.

– Jag var på besök hos en vän som pluggade där. Han bad mig spela in lite fiol på en låt och några andra elever hörde mig spela och tyckte jag skulle söka in till skolan, förklarar han.

Efter det fortsatte studierna inom musikteori och han fick en tjänst som musiklärare.

– Tanken var aldrig att jag skulle bli musiklärare utan det bara blev så. Från början tänkte jag bli slöjd eller bildlärare, säger han.

Jag tyckte det var så jävla bra musik

Introduktionen till den klassiska musiken kom redan i högstadiet, då kände han en viss hatkärlek till den.

– Min musiklärare Martin Ahlman spelade upp Vivaldi för oss och jag tyckte det var så jävla bra musik. Så jag smög iväg och köpte en Vivaldiskiva efter skolan, det var ju inget man som metalfantast ville skryta om att man lyssnade på, berättar Thomas med ett skratt.

Thomas har medverkat och producerat skivor med artister som Yohio, Hulkoff och favoritbandet Entombed.

– Att få möjligheten att jobba med Entombed var väldigt stort för mig personligen. Sen är det kul att jobba med Yohio. Han är en så otroligt kompetent musiker, något som jag tror många missat då han döms lite väl mycket av sin medverkan i melodifestivalen, säger Thomas.

Han är en person som lockas av det okända och utmanande. Han berättar att han har lätt att sväva iväg när han håller föreläsningar.

– Mina studenter säger att de aldrig varit med om så sakliga och tidsmässigt punktliga föreläsningar av mig som nu under våren, när allt varit via videolänk. Det finns så mycket anekdoter kring musikkultur och musikhistoria som jag lätt gottar ner mig i annars. När det är via videolänk blir det svårare att skapa intressanta diskussioner. Vissa kanske tycker det är bra men många har sagt att de saknar mina gamla föreläsningar, avslutar Thomas.