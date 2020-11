Black friday och julhandeln står för dörren – köpmän i Bollnäs centrum om läget: "Klart att vi är oroliga"

På fredag är det dags för Black friday, den stora köpdagen med rötter i USA som sedan 2013 har fått fäste i Sverige. Dagen brukar sägas markera starten på julhandeln som är så avgörande för många butiker.

Men på grund av den rådande pandemin är ingenting som det brukar och därför tvingas flera butiker i Bollnäs centrum att förhålla sig på ett lite annorlunda sätt i år till både Black friday och julhandeln i stort.

– Vi kommer att ha ett erbjudande mellan måndag och söndag så att vi inte får en anstormning under en och samma dag, säger Anna Carlsson, butiksansvarig på klädbutiken Såfin. Vi vill försöka att få en så jämn handel som möjligt fram till jul, för allas säkerhet.

Anna Carlsson berättar att de nu för första gången under pandemin märker att kunder är rädda för att gå in i butiken. För att underlätta för de som inte vill vistas fysiskt i butiken erbjuder Såfin både hemkörning och utlämning utanför butiken av varor.

– Man kan också boka privattid i butiken eller ett telefonmöte med oss för personlig styling eller julklappstips. Men det går att handla säkert om vi alla tänker till. Vi är i butiken sex dagar i veckan och det är ofta väldigt lugnt direkt på morgonen när vi öppnar, säger hon och fortsätter:

– Planera handlingen eller ring till oss och kolla läget i butiken. Vi är otroligt lösningsorienterade och jag vill att fler ska förstå att det går att handla säkert om vi alla tänker till.

Inne på Appertiff står butiksägaren Marcus Lundh ensam.

– Det ser kanske inte ut så nu, men folk handlar och de har redan börjat att handla julklappar. Men självklart är vi oroliga för hur det ska bli. Julhandeln är så viktig, det är då du drar in för de döda månaderna.

På grund av förra vinterns milda väder gick Appertiff in i pandemin med en redan ansträngd ekonomi, men efter en sommar då många svenskar turistade inom landet lyckades man att rädda upp siffrorna.

– Vi tog igen det i juli vilket är konstigt, men det är ett konstigt år. Det är därför det är så svårt hur man ska tänka nu inför jul. Vi deltar inte i Black friday, vi har bojkottat dagen i flera år, säger Marcus Lundh.

I stället fokuserar de mer på hemsidan som de startade i våras, mitt under pandemins första våg.

– Det är där vi lägger krutet nu och ska få de flesta att handla, men man är självklart välkommen in i butiken, säger Marcus Lundh som tycker att kunderna är duktiga på att hålla avstånd.

– Vi behöver inte ens säga till. Ofta ser man folk som cirkulerar runt utanför butiken i väntan på att det ska kännas tryggt för dem att komma in. Många tar ansvar och det är det viktigaste just nu.

På Pepes Mode planerar man att uppmärksamma Black friday som tidigare år.

– Vi kommer att ha ett erbjudande den dagen. Vi vill ju att folk ska komma och handla. Men vi utgår från att folk håller avstånd så kommer det här att gå bra, säger Putte Alarik, delägare i Pepes Mode.

Han fortsätter:

– De senaste restriktionerna slog direkt och handeln har minskat under pandemin. Så det är klart att vi är oroliga. Det måste vi vara eftersom vi inte vet vart det här tar vägen och hur länge det blir. Men folk har redan börjat att handla julklappar och många säger att de ska göra det i tid, vilket är mycket bra.

Förra året gick ett tiotal stadskärnor i landet samman inför Black friday med uppmaningen Local is the new black för att lyfta den lokala handeln. I år omfattar satsningen 29 stadskärnor, däribland Bollnäs centrum, och har ett tydligare fokus på vikten av att sprida ut konsumtionen inför julen på grund av rådande pandemi.

– Vi vill att man ska sprida ut sin handel och vi ska inte locka folk till att handla mer än det nödvändiga. Det är många som redan har börjat att handla sina julklappar, säger Karin Helin som, tillsammans med sin syster Maria Helin, driver Helins bokhandel.

Som ett led i uppmaningen kommer Helins bokhandel inte att fokusera på Black friday.

– I vår lilla trånga butik kan vi inte marknadsföra en speciell vara en speciell dag. Det sänder ut fel signaler som det ser ut just nu, säger Karin Helin som inte har upplevt någon minskad försäljning, men däremot förändrade beteenden hos kunderna.

– Det är färre människor som går runt och slötittar. De gör sina ärenden snabbt och köper mer åt gången, säger hon och tillägger att hon så klart känner en oro inför julhandeln.

– Det kommer inte att bli som andra jular. Men jag vill att fler ska lyfta blicken, planera handlingen och tänka på vilken tidpunkt som är bäst att gå till butiken. Jag vill att fler ökar sin förståelse för att det inte kan vara så som det brukar, men att vi löser det.

På Helins bokhandel erbjuder man kunder hemkörning och upphämtning utanför butiken av varor liksom möjligheten att boka egen tid i butiken.

– Och man kommer att kunna få sina julklappar inslagna hos oss. Vi kanske inte kan göra det på en gång, men vi har ju hela natten på oss. Så kan man hämta dem senare, säger Karin Helin och fortsätter:

– Men det är sorgligt det här. För många är det en social företeelse att gå och handla så jag förstår att många tycker att det är svårt nu. Dagen före julafton brukar det vara fullt av folk här i butiken och jättehärlig stämning. Det hör till att man ska trängas då, men det går ju inte i år.