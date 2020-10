Biografen stängd i ett halvår – så ser ägaren på framtiden: "Finns inga filmer"

Coronapandemin har drabbat biografer världen över hårt, med uteblivna eller väldigt få besökare.

Biografen Röda kvarn i Bollnäs har varit stängd sedan i slutet av mars i år. Ägaren Lars-Åke Malmström valde att stänga helt när de hårda coronarestriktionerna började gälla i våras.

Och enligt honom kan det dröja innan salongen, med de 249 sittplatserna, öppnar igen.

– Det finns inga filmer som det är någon idé att öppna för. Samtidigt tycker jag inte det är roligt att bara ha max femtio besökare, säger han.

Enligt honom har publiken dessutom vant sig vid att biografen håller stängt.

– Så det är svårt att locka tillbaka dem. Det krävs en intressant film för det, men det finns det inte riktigt nu, säger Lars-Åke Malmström.

När tror du att du kan öppna då?

– Så fort de släpper på restriktionerna så öppnar vi. Det beror helt på hur folket beter sig. Man vet ju ingenting. Det är bara att vänta.

Även Saga bio i Arbrå håller fortsatt stängt tills vidare, berättar ägaren Nils T:son Axberg.

– Vi testade att köra en film i september, men det var ingen som dök upp. Så tiden verkar inte mogen för att dra igång någonting, säger han.

Enligt Nils T:son Axberg finns det heller inga filmer som är starka nog att locka tillbaka publiken. Och de få som finns skjuts hela tiden upp på grund av pandemin.

Senast i raden att av stora premiärer att skjutas upp är den 25:e Bond-filmen, No time to die. Den skulle ha kommit redan under våren, men flyttades på grund av coronaviruset till sen höst och nu har filmstudion alltså valt att förlägga premiären till den 2 april 2021.

Därför kommer Nils T:son Axberg att hålla bion stängd tills att han märker att efterfrågan är tillbaka.

– Vi vill heller inte ställa till något och riskera att sprida smitta. Jag vill inte vara en del av något sådant, säger han.