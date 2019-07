Mot alla odds – Anders Edh tog SM-silver: "Det här hade jag aldrig kunnat tro"

Efter två dagars kval var det på söndagen dags för eliminering och SM-avgörande på Mid Sweden Nats på Sundsvall Raceway. Men då var inte längre vädergudarna på arrangerande SHRA Sundsvalls sida.

Man hann köra några vändor på morgonen innan det började regna. Banan torkades och körningarna fortsatte efter lunch. Men när ytterligare ett regnväder drog in över banan, valde tävlingsledningen att blåsa av tävlingen vid 16-tiden.

– Det var ju tråkigt att det skulle bli så här. Men det hade nog inte gått att få till banan efter regnet. Det var väldigt halt sista svängen vi körde, säger Anders Edh, Hudiksvall, som mot alla odds kom till start, och dessutom tog ett SM-silver i Top doorslammer.

För SM-vinnarna skulle utses. Att flytta SM:et till en annan tävling var inget alternativ. Förarna fick poäng utifrån hur de kvalat, och därefter för varje runda de gått vidare.

För Anders Edh var det länge osäkert om han ens skulle kunna köra SM-tävlingen i Sundsvall. För tre veckor sedan, vid tävlingen i Hudiksvall, drabbades Edh av ett motorskott av det värre slaget. Motorn var totalraserad, och initialt trodde han att säsongen var över för hans del.

– Men så fick jag tala med rätt människor, och jag började inse att det här kan faktiskt gå.

Men det hängde på det berömda håret. Edh fick kolvarna till motorn så sent som under torsdagen. Sen följde en maratonskruvning, hela torsdag natt, men på fredagen kunde de rulla in i depån i Sundsvall.

Och bilen gick inte alls tokigt, trots att Edh inte kunde skruva på allt han hade.

4,16 gav honom en tredje kvalplats i fältet.

Man hann köra första elimineringsrundan i klassen innan regnavbrottet. Det blev ett Hudikmöte, då Anders Edh mötte kvalsexan Henrik Brink. Brink drabbades av våldsamma däcksvibrationer direkt från start, medan Edh fick över mållinjen efter 4,58 sekunder, på den kalla och lite halkiga banan.

– Jag skulle ha mött Anne-Britt Nielsen i semifinalen. Det var synd vi inte fick köra den, det hade kunnat bli väldigt tajt, säger Edh.

Nu gick SM-guldet till kvalettan Stefan "Totte" Carlsson, Västerås, som i semfinalen skulle ha mött Kenneth Lingvald, Lycksele. Lingvald tog SM-bronset, och Edh silvret.

I Pro Street gick SM-guldet till kvaltvåan Lars-Åke Söderling, Östersund, som i semifinalen skulle ha mött kvaltrean Mats Lusth, Hörby. SM-trea blev Anna Knutes, Insjön, som i semifinalen skulle ha mött kvalåttan Birgitta Lindström, Matfors.

Och Birgitta Lindström var glad, trots att det inte blev någon medalj.

– Jag är jättenöjd med bilen, den har gått superfint, säger hon, och Micke Frisk håller med.

– Vi är mycket nöjda med helgen. Bilen går egentligen inte snabbare, vi har fått ta bort effekt, men det blev ett nytt personbästa, 7,52. Vad vi gjort är att vi har hittat rätt inställningar. Det gjorde vi i Orsa under midsommarhelgen. Det är en mer krävande bana, så vi var tvungna att ta större steg i justeringarna, och det var bra för oss, säger Micke Frisk.

En som var mer än nöjd med helgen, trots regnet, var Christer Åberg, Ockelbo, som kvalade som elva, och sedan gick vidare en runda.

– Det här är första tävlingen som bilen börjat funka för oss. Tre tävlingar i rad har vi kört under klassens break-out, 7,50. Det är svårt att hinna hitta alla inställningar, men nu verkar vi ha kommit på det.

Åberg kvalade på tiden 7,69 och bättrade sedan den i första elimineringsrundan till 7,62. Att han sen åkte ut i andra rundan, det gjorde inte så mycket, tyckte han.

– Nej, vi var nöjda redan i lördags. Det har känts tungt ett tag, men nu vet vi att vi är på rätt spår.

Den tredje SM-klassen var den som hade flest hälsingar med, men ingen lyckades gå vidare till tredje rundan. Anders Hållén, Sandarne, körde sönder och kunde aldrig komma till start i elimineringen, Lars Björklund, Söderala, blev frånåkt i första rundan, och Per Fagerström, Näsviken, i andra. Thomas Strand, Söderhamn, och Lars Nyberg, Hudiksvall, tjuvstartade, och Lasse Bodén, Hudiksvall, körde under sitt dail.

SM-guldet gick till Carla Pittau, Östervåla, medan Theodor Brandt, Stockholm, tog silver och Mathias Munther, Lycksele, brons.

Helgen största klass till antalet deltagare var Juniordragster, där 26 förare kvalade in. Där var alla tre hälsingeförare – kusinerna Andersson – kvar efter första rundan – cupledaren Fanny Andersson, Wilma Andersson och Lina Andersson, samtliga från Näsviken.

Men vädret kan man som bekant inte göra någonting åt, och förarna fick packa in sina bilar och motorcyklar i släp och bussar, och hoppas på bättre tur med vädret nästa gång.