Dragracingsäsongen igång i USA – tre hälsingar tävlar i Florida

De tre förarna från Hälsingland som kör på Gatornationals är Ulf Leanders, Alfta, Thomas Strand, Söderhamn, och Markus Svensson, Lindefallet.

Men ännu fler svenska förare finns på plats. Stig Olsson, Strömsund, kör i Competition, Micke Lindh, Borlänge, kör i Stock, och Jonnie Lindberg, Upplands Väsby, kör fuel Funny car.

Ulf Leanders, som kör Top alcohol funny car, har redan startat sin tävlingssäsong. Han körde på Winternationals i början av februari där han åkte ut i andra rundan, med en bättre tid än sin motståndare, men med sämre reaktion.

Stock-klassen är den klass som lockat flest européer, totalt fyra stycken. Thomas Strand, Markus Svensson och Micke Lind kör alla tre Stock. Dessutom kommer Nic Williams från England.

Förarna finns redan på plats i USA. Både Markus Svensson och Micke Lind hade lite jobb med sina bilar, Markus ska dessutom transportera sin bil över nästan hela USA för att ta sig till Gatornationals.

Något som Thomas Strand slipper. Han har haft sin Pontiac hos Scott Burton i Colorado, och Burton lastade bilarna redan förra veckan och startade färden på närmare 110 mil till Florida.

– De lovade snöstorm i Colorado, så han tyckte det var bäst att ge sig av innan det började snöa, säger Thomas Strand.

Tävlingarna börjar redan nu i veckan med vad de kallar Baby-Gators, en regional tävling som körs nu i helgen, innan den stora tävlingen drar igång den 14 mars. Den utlovade test and tune, som skulle köras onsdag torsdag, fick ställas in onsdag på grund av regn, men förhoppningen är att man ska kunna testa lite under torsdagen.

I Stock där både Thomas, Markus och Micke kör, är startfältet maximerat till 60 startande på jubileumstävlingen. Hur bra de svenska förarna kommer att kvala, och hur långt de sedan går i elimineringen, vågar inte Thomas spekulera i. Men när han körde sin bil i Las Vegas i fjol gick han vidare fyra rundor bland 120 kvalande bilar.

– Det var jättekul. Det diskuterades sedan ifall jag var den svensk som gått längst i Stock någonsin, men jag vet inte. Och i rundan jag åkte ut var det så otroligt lite som skiljde mellan oss, det var ett riktigt bra race, och när det är så känns det ändå inte så tokigt att förlora.

Efter nästa helgs tävling kommer Thomas att lasta sin bil, en 1970-års Pontiac, i en container för att skicka hem den till Sverige.

– Det tar fem, sex veckor, så i slutet av april, början av maj borde den vara när.

Då har han några veckor på sig att fixa bilen efter svenska förhållanden, och planen är att kunna köra den på hemmaplan den 11 maj, då man kör en test and tune i Söderhamn. Men först så har han två tävlingshelger i USA att se fram emot.

Vad är då förhoppningen inför de här två helgerna?

– I Las Vegas fick jag åka mycket och det var fantastiskt kul, en riktig höjdare. Så jag lär väl ha det som mål nu också.