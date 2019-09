Bildspecial från klimatdagen i Bollnäs: "Sorgligt att en sextonåring ska behöva offra sin ungdom"

För drygt ett år sedan började Greta Thunberg skolstrejka utanför riksdagen med målet att få Sverige att leva upp till miljömålen i Parisavtalen. Sedan dess har miljontals människor runt om i världen – framför allt barn och unga – anslutit sig till rörelsen som kommit att kallas Fridays for future.

Rörelsens syfte är att få politiker och makthavare att göra något åt det allt varmare klimatet.

Klockan 15 på fredagen hölls en stor klimatstrejk på Brotorget i Bollnäs. Människor från flera orter i Hälsingland hade kommit för att visa sin ståndpunkt. Två av dem var Samantha Ohlanders och hennes mamma Alice.

– Vi kom hit eftersom det inte finns någon demonstration i Ljusdal eller Järvsö. Det är viktigt att ta ställning, sa Alice Ohlanders.

Samantha Ohlanders höll med:

– Det här är den viktigaste kampen just nu. Det är bara sorgligt att en sextonåring ska behöva leda den och offra sin ungdom.

De är båda imponerade av Greta Thunbergs beslutsamhet.

– Greta är vår tids Jeanne d'Arc, sa Alice Ohlanders.

På plats på Brotorget för att strejka fanns även Elin Burri från Järvsö och Ella Hildebrand från Arbrå. De är i samma ålder som Greta Thunberg och berättar att deras engagemang för miljön har vuxit tack vare henne.

– Hon är fantastisk. Jag och min familj har alltid varit engagerade i miljön men nu har det blivit ännu mer, sa Ella Hildebrand.

De tycker båda att det är självklart att ta ställning för miljön.

– Vi måste hålla jorden vid liv annars dör vi, sa Ella Hildebrand.

Efter att klimatstrejken vid torget var slut fortsatte klimatfokuset i Kulturhuset. Där anordnades en gratiskonsert för att uppmärksamma dagens miljöutmaningar.

Kvällen inleddes med mingel i foajén och musik från Bollnäs folkhögskola. Eleverna bjöd kvällen till ära bland annat på den nyskrivna låten: "We want you to panic".

Besökarna fick sedan förflytta sig in till stora scenen där band som Nynningen, Engmans Kapell och många fler bjöd på underhållning kvällen lång.