BILDEXTRA: Världsmästaren bjöd på inomhustävling med en twist: "Blivit riktigt stort de senaste åren"

Det har varit en konstig säsong för barnen och ungdomarna i Hälsinglands orienteringsförbund. På grund av coronapandemin har mängder av gemensamma arrangemang och prisutdelningar ställts in. Men under lördagen samlades åtminstone några av dem i Bollnäs för en speciell avslutning under ledning av tidigare världsmästaren Jerker Lysell.