BILDEXTRA: Så var Bollnäs prideparad: "Står för allas lika värde"

TV: Se när prideparaden tågar genom Bollnäs.

Allt började med ett scenprogram från Brotorgets scen. Bollnäs Prides ordförande Emelie Lundin hälsade alla välkomna och berättade lite om Bollnäs Pride som förening och att det i år är 50 år sedan världens första pridetåg tågade längs gatorna i New York.

– Och det är bara 40 år sedan alla homosexuella friskförklarades i Sverige, berättar Emelie Lundin. Och bara tio år sedan homosexuella kunde gifta sig med varandra.

Efter det fick Lisa Eismar sjunga årets pridelåt, Know my name.

Det lästes upp berättelser från hbtq-personer och kommunfullmäktiges ordförande, Kristoffer Lindberg (S), höll tal om vikten av en sådan här manifestation.

Sedan höll Dansoteket ett program från scenen innan själva paraden startade.

För Linnea Törnros och hennes två söner, Edgar och Aaron, är det en självklarhet att tåga i paraden.

– Vi går för att vi står för allas lika värde, säger Linnea.

Man tågade sedan kors och tvärs genom Bollnäs innan allt avslutades i Vänortsparken utanför Scandic.

– Vi är jättenöjda med årets Bollnäs Pride, konstaterade Emelie Lundin.

Läs även: Flaggan i topp inför Bollnäs Pride: "Ett tillfälle att manifestera viktiga värden"