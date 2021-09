BILDEXTRA: Rekordhelg när dragracingsäsongen avslutades: "Hit ska jag fler gånger"

Fredagens körningar försenades lite på grund av regnet. Men när väl banan var torr var förarna desto mer sugna att köra.

Fredde Fagerström, som körde på banan för första gången under helgen, var imponerad av funktionärerna och deras arbete.

– När vi kom hit natten mot fredag höll de på att preparera banan i mörkret. När det regnade gick de med gummiskrapor hela tiden och drog undan vattnet. Det är imponerande. Alla är så trevliga och tillmötesgående, ingenting är omöjligt. Dessutom är banan jättebra. Det blir tio stjärnor av tio. Hit ska jag fler gånger, summerade han.

Kvalsnabbast i Pro extreme/Top doorslammer, var hemmaföraren Anders Edh som noterade 3,92 under fredagen. Men i andra rundan blev Fredde Fagerström, som körde sin snabbaste repa för helgen i det mötet, för svår, och Edh var utslagen.

Fredde Fagerström tog sig sedan till final där han ställdes mot en annan namnkunnig förare, Åke "Bagarn" Persson.

Fredde var snabbast på granen, medan "Bagarn" fick ett litet kast en bit ut i banan och fick släppa av, medan Fredde kunde storma över mållinjen som vinnare.

Hemmaföraren Henrik Brink var kvalfemma, men åkte ut i första rundan mot Fredde Fagerström efter att Brink fått sladd en bit ut i banan.

– Bilen driftade in mot mitten och jag parerade för att inte köra in i Fredde, men bröt tillbaka bilen för hårt, så jag åkte in med vänstersidan i muren, förklarar Brink.

Och Brink låter ingen tid gå till spillo, även om säsongen är över. Han har redan börjat reparera bilen.

– Det blir comeback, lovar han.

I Stock/Super stock-klassen körde man om vandringspriset Christer Norbergs minne. Och det blev körningar av amerikansk kvalitet, då två av förarna tangerade NHRA-rekorden i sina klasser.

Två hemmaförare fanns med ända fram till semifinal, Markus Svensson, Lindefallet, och Lars Nyberg, Hudiksvall, men där var det slutkört för bägge. Markus Svensson tjuvstartade och Lars Nyberg var för sen på granen. Men det blev en hård batalj med Borlänges Jonas Bengtsson.

– Jag tror inte det skiljde mer än en halvframskärm över mållinjen, säger Nyberg, som tangerade NHRA-rekordet i B/Stock, 6,36, i kvalet.

Vinnare av vandringspriset blev kvalettan Jonas Bengtsson, som besegrade Åke Hedberg i finalen. I kvalet hade Bengtsson tangerat NHRA-rekordet i sin klass, B/Stock automat.

– Det var verkligen inte vad jag förväntat mig. Vi kom hit med ny motor och växellåda, så jag visste inte alls hur bilen skulle gå, säger Bengtsson, som i juli tog SM-silver i klassen.

ET Pro blev en ren familjeuppgörelse då Martin Larsson, Stigtomta, besegrade lillebror Niklas Larsson i finalen.

I Street blev det Järvsöseger genom Linnea Strid som vann finalen över Owe Andersson, och i Pro street besegrade Mats Åkerlund, Njurunda, Alexander Burefjord, Hudiksvall, som körde under sitt break-out i finalen.

Olle Strid, Järvsö, tog sig till final i Juniordragster, men var lite för snabb i starten och fick nöja sig med andraplatsen.

En som testade sin bil var Ingmar Fagerhov från Söderhamn. Efter att ha låtit bilen stå under pandemin har han nu hunnit testa både i Söderhamn och i Hudiksvall.

– Det är bra att ha två banor så nära varandra.

Ingmar började köra dragracing i slutet av 1980-talet, då i en Chevrolet Vega. Samma motor som han hade i Vegan började han köra med i den Camaro han har nu. Nu sitter det dock en större motor i, och det var den han var ute efter att testa under helgen.

– Vi ska väl ner på låga fyror när den går som den ska. Nu ska vi hem och bygga i vinter så vi är beredd till nästa sommar. Det är konstigt, man får aldrig tillräckligt med hästar, säger han och skrattar.

När han började köra i slutet av 1980-talet, körde han på banan i Hudiksvall.

– Det är kul att vara tillbaka. Det är bra bett i banan och bra stämning, så avslappnat, säger han.

Nu är dragracingsäsongen över, och Hudiksvalls Motorklubb kan summera en lyckad säsong. Första testerna utan publik på grund av restriktionerna, men i takt med att man restriktionerna lättat har både publik och förare hittat till flygfältet i Hudiksvall.

– Vi är nöjda, summerar Henrik Brink, ordförande i HMK.