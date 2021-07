BILDEXTRA och TV: Upplevelsetur på fyra hjul – från skogen till stranden

I ett naturnära läge med milsvid utsikt i byn Åsbacka norr om Bollnäs bor familjen Koller från Schweiz.

På gårdsplanen har Oliver Koller radat upp fyra fyrhjulingar och ett terrängfordon. Genom Quad X-perience Sweden arrangerar de guidade turer.

– Vi såg det här som en möjlighet, eftersom det inte finns något liknande i området, och så är den svenska naturen väldigt vacker, säger Oliver Koller.

Fyrhjulingsturerna passar allt från nybörjare till dem som kört fyrhjuling några gånger tidigare – är du en rutinerad förare åker du ändå helst på egen hand. Turerna pågår från en timme till uppåt fyra timmar, beroende på distans.

– Vi såg att de som inte är vana att köra är ganska nöjda och trötta efter en och en halv till två timmar. Det är en bra längd, säger Oliver Koller.

Oliver Koller har bland annat satt ihop en tur till Åsberget i Vallsta och en tur han valt att kalla för From the forest to the beach.

– Det är en väldigt fin tur, eftersom en del av vägen går över strand, en del genom skog, en del över grus, och en del kör man bredvid Galvån.

Men det är också vanligt att kunden utformar sitt eget äventyr.

– I de flesta fall så är det kunderna som önskar och så bygger vi ihop något som passar dem, säger Oliver Koller.

Nytt från och med i år är att de erbjuder ett familjeäventyr i ett terrängfordon med plats för fyra personer. Också då ingår guidning.

För fyrhjulingarna krävs B-körkort, men för terrängfordonet räcker det med AM-körkort, då det som snabbast går 45 kilometer i timmen.

– Du vill heller inte köra fortare än så om du har barn med dig, säger Oliver Koller.

Innan man beger sig ut får föraren instruktioner och vid behov chansen att provköra hemma på gårdsplanen för att få känn på körningen.

Turerna går över byvägar och grusvägar och tyngre trafik undviks i allra största mån.

– Många tror att man kör genom skogen, men det får man inte, så vi är mest på grusvägar, säger Oliver Koller.

Vad får man uppleva under turerna?

– Det är lite olika beroende på tur, men mest åker vi på såna ställen där man har bra utsikt eller där man har stor chans att få se något djur. Vi hade turen att få se älgar en gång. Sedan kopplar jag ofta turen till ett uppehåll vid vatten, en strand eller en badplats.

Det viktigaste, tycker Oliver Koller, är att fyrhjulingsturerna är kopplade till en upplevelse så att det blir ett helt äventyr.

– Jag tycker att det är kul om det är kopplat till något annat än bara körningen så att det finns något för alla. Det kan vara bad, fiske, grillning eller en tur till en utsiktsplats. Det ska inte bara handla om åkningen.

Prislista fyrhjulingstur:

(pris per person)

► Åsberget-tour, 1 900 kronor

► From the forest to the beach, 1 700 kronor

► 1-timmestur, 1 200 kronor

► 3-timmarstur, 1 900 kronor

► Du kan också skapa din egen tur

Prislista terrängfordonstur:

(för fyra personer eller en familj på två vuxna och två barn)

►From the forest to the beach: 2 250 kronor

► Åsberget-tour: 2 850 kronor

► 1-timmestur: 1 800 kronor

► 3-timmestur: 2 850 kronor

Avståndstabell:

Från Åsbacka till...

► Bollnäs: 11,4 kilometer

► Edsbyn: 44,2 kilometer

► Ljusdal: 64,5 kilometer

► Söderhamn: 49,3 kilometer

► Hudiksvall: 81,5 kilometer

► Gnarp: 120 kilometer