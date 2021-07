BILDEXTRA: Nostalgitripp med Markoolio och E-type – se när reportern chockar publiken

Tisdagskvällen på Köpmanberget blir en riktig tillbakablick till 90-talet. Publiken radar upp sig i kvällssolen för att njuta av Markoolio och E-type, som dundrat ut hit på hit denna ljumna sommarkväll.

När det är dags för den populära dängan Värsta schlagern efterfrågar Markoolio en ersättare till artistkollegan Linda Bengtzing – och upp på scenen plockas ingen mindre än tidningens egen reporter Alexandra Örn.

– Jag gillar inte att stå framför folk, men jag tror på det här, säger Alexandra Örn entusiastiskt från scenen.

"Titeln ska sitta som ett slag i magen, det är ju värsta schlagern", sjunger de två framför en exalterad publik.

Med sig ned till sitt sällskap igen följer Markoolios keps.

Pulsen höjs på nytt när E-Type dundrar in med hits från 90-talet. Han tar en snabb sniff under armen, gör en corona-gest och sedan är showen igång.

– Fyfan vad grymt, säger E-type från stora scenen.

År 1994 slog artisten igenom med sitt debutalbum och kanske framförallt singeln This Is The Way. 2019 släppte han musik för första gången på 12 år.

Men trots att E-Type pysslat med en rad grejer på sidan om musiken under större delen av 2000-talet tycks fansens bultande vikingahjärtan ha slutat slå.

Händer sträcks mot skyn. I publiken sitter flera sällskap med hornklädda hattar.

Tillsammans med uppskruvade beats och snabb rap har det blivit hans signum – och det följde med till Hudikkalasets andra kväll.

– Hörrni, tusen tack för ikväll, ropar E-Type innan ljusen på stora scenen släcks.

