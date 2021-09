BILDEXTRA: Multibanan i Hudiksvall invigd

I torsdags öste regnet ner, men när Hudiksvalls IF under lördagen bjöd in till invigning av Multibanan kunde vädret knappast bli bättre.

Ett stort antal besökare och rullskidåkare hade samlats för att såväl ta del av historien bakom projektet som att se bandet klippas.

– Det här betyder jättemycket för paraidrotten. Det ger chansen att man kan komma ut i lugn och ro för att träna, sa paraidrottaren Anna-Lisa Palombo.