BILDEXTRA: Ljusdalsföretag med vid hotellbygge i Sundsvall: "Det här är mäktigt för oss"

Halv sju under torsdagsmorgonen körde den första betongbilen in på Norrmalm – den sista lämnar platsen under tidig kväll. Då har cirka 60 lastbilar levererat sammanlagt 360 kubik betong.

– Hela plattan är 1 250 kvadratmeter stor, det här är den största vi har gjutit, säger Mats Eriksson, vd på Öhmans Bygg.