BILDEXTRA: Gäddvik – bland spelmän och sotare

Mellan sjöarna Gässlingen och Norrsjön slingrar sig en bäck genom det lilla samhället Gäddvik. Under 1900-talets första hälft blev Gäddvisbäcken förevigad som melodi av spelmannen Gällsbo Jonas Olsson, som var en omtyckt person i Alftabygden.

Det berättas att han, förutom att konstruera fioler, gärna delade med sig av sina många fiskehistorier på brett Alftamål. Enligt Alfta spelmanslag fick han i slutet av livet problem med fingrarna och kunde inte längre använda tummen i stråkhanden, men det hindrade honom inte från att fortsätta spela fiol.

Till Gäddvik kommer man genom att svänga norrut över Voxnan från Runemo, mellan Alfta och Söräng.

Byns namn har dock från början ingenting med fiske att göra utan lär enligt Alftahistorikern Johan Ohlsson härstamma från det första jordbruket i byn. Nybyggarna ska ha slagit sig ner med sina getter i området som då kom att kallas "Gethvijk".

Per-Olov Persson är ordförande i Gäddvik-Norrbys byalag som har hand om bygdegården och dess populära sotarafton, som de har arrangerat sedan 1987. Men både i år och förra året tvingades de ställa in på grund av pandemin.

– Vi brukar ha glödstekt strömming – eller sotare som det också kallas. Det var stora grejer i byn. Vi hoppas att vi kan dra igång igen nästa sommar. Det finns en stor vilja, men vi blir ju bara äldre och äldre, vi som håller i det här.

Under 1980-talet beräknades Gäddviks folkmängd till 170 personer medan det 1995 hade gått ner till 56 enligt SCB. Per-Olov Persson gissar att det hade att göra med det minskade behovet av arbetskraft på närliggande industrier.

Per-Olov Persson bor i Gällsbo, strax norr om Gäddvik, och har varit ordförande i byalaget de senaste sjutton åren.

– Det har alltid varit god sammanhållning här och ett starkt föreningsliv på flera sätt. Erland Weglin som var med och startade byalaget var en sammanhållande kraft, han var otroligt trevlig och pratglad.

Erlands son heter Anders Weglin och bor också i Gäddvik. Under 1980-talet tog han över släktgården hans farfars far bodde i och gjorde om den lada hans pappa byggde 1954 till verkstad. Men trots att han har jobbat i olika verkstäder under större delen av livet har han inte tröttnat än.

– Nej, faktiskt inte. Men jag lagar inte åt andra längre. Det är mest mina egna projekt som jag pular med.

Han går runt i den stora verkstadens rum och pekar ut olika bilar – ofta gamla Saab-modeller – som han och hans son jobbar med. De är båda intresserade av motorsport och har ägnat sig mycket åt historisk racing, där man ställer upp med äldre bilar som tävlar i olika klasser.

– Sonen har tävlat sedan 2001 och vi har byggt en del ihop, säger han.

Ute på gården står en fin Saab 96 från 1961. Den svarta lacken blänker i solen och i baksätet ligger en tidstypisk kaffetermos i en picknick-korg. På resten av gården står ett flertal andra bilar.

– Jag vet inte hur många bilar jag har, faktiskt. Men det är inte alla som är kördugliga.

På en liten höjd med fin utsikt över Norrsjön ligger Blombergs – ett stort, rött hus med en unik och färgglad farstukvist. Sonen i huset heter Oliver Blomberg och är den sjätte generationen som bor här. Han berättar gärna lite om husets historia.

– Alla knoppar under taket är handsvarvade och dörrarna inomhus är original.

Från början stod ett torp på platsen och huset flyttades hit någon gång under 1800-talet.

Till höger om huset står en äldre byggnad som har varit skomakeri, av vilket minnet hålls levande genom ett par gamla skoblock som hänger i farstukvisten. Bakom skomakarbyggnaden står ett rött växthus bland rader av blommor.

– Den här gjorde vi förra året. Det är jag som fick gräva ur allting och sen skyffla hit gruset, säger han matt och visar grusgången med sina symmetriskt utlagda stenplattor, säger Oliver Blomberg

En halv kilometer österut ligger gården Jacobs. Här har Kristina Berggren och Tord Englund bott sedan 1993 när de flyttade hit från Edsbyn. När deras dotter sedan ville bli av med lite överblivna saker ställde de i ordning en tillfällig loppis i en lada på andra sidan gården.

– Sen har det bara rullat på, bekanta kom förbi och lämnade in saker de ville sälja, säger Kristina Berggren.

Nu är loppisen i Gäddvik ett känt inslag i bygden och drar mycket folk varje sommar. Medan kvällssolen lägger ett varmt skimmer över husets övervuxna murgröna kommer katten Lisa och hälsar. Hon verkar också trivas med att bo i Gäddvik.

Fotnot: Fakta om byns historia kommer från Johan Ohlssons bokserie Alfta förr och nu som utkom för första gången 1961.

Läs även:

Tord har blivit utsatt för två vargattacker – på en månad: "Måste bli ett stopp"

Ardenneruppfödaren i Gäddvik har hästar i generna: "Det har varit hästar här i alla tider"

Nu tar Jennie för sig i modevärlden

Sotarafton – en riktig klassiker

BILDEXTRA: